Presentada Ana Pocek

Ana Pocek, la ala-pivot ha sido presentada oficialmente, 48 horas antes de su debut este sábado frente a Gran Canaria.

La montenegrina se ha mostrado ilusionada con esta nueva etapa, tras dejar el equipo húngaro en el que ha militado en los últimos meses "porque no cobraba". Considera que la Liga Femenina es "muy buena", y afirmó sentirse más gusto jugando como ala-pívot que como pívot pura, aunque "aún no sé el papel que me dará el entrenador"

Cara al partido de este sábado, a las 18 horas en el Ángel Nieto, Lucas Fernández no podrá contar con Richards ni Uchendu, ambas pendientes del visado. En el caso de la jamaicana, espera llegar la próxima semana, y la nigeriana Uchendu podría retrasar algo más su vuelta, pero en todo caso, continúa lesionada.

Además de Ana Pocek, los aficionados podrán ver en acción por primera vez a los otros dos fichajes navideños, Nina Bogicevic y Katerina Bartonova

