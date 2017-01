PP, PSOE y CHA piden a Santisteve que medie en el 010

Partido Popular, PSOE y Chunta Aragonesista piden al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, que intervenga en la polémica por la ocultación del informe del interventor sobre el 010 por parte de su teniente de alcalde de Servicios Públicos, Alberto Cubero.

Lejos de calmar las aguas, Cubero provocaba hoy, jueves, un nuevo maremoto cortando la comisión de forma abrupta. E insistía, dirigiéndose al PSOE, que "no necesitan excusas para tumbar el presupuesto; nadie se va a sorprender que voten con el PP". No obstante, "si creen que las necesitan (las excusas) y me quieren usar a mí, de que Cubero es culpable de que no hay presupuestos, de que no haya gobernabilidad y de que no haya convivencia en este ayuntamiento, (estoy) encantado de ayudar al PSOE y al conjunto de la sociedad para desenmascarar el timo que ha sido el bipartidismo en este país en el régimen del 78". Y remarcaba: "Úsenme, no tengo ningún problema".

La oposición eleva ahora el tiro apuntando hacia el alcalde y únicamente Ciudadanos insiste en pedir una comisión extraordinaria para dar a Cubero una nueva oportunidad para explicarse. Le apoyan PP y PSOE.

Más allá de si Alberto Cubero ocultó o no el informe, lo que parece evidente es que Zaragoza en Común no conseguirá suficientes apoyos en el pleno para aprobar la municipalización del servicio del 010. Lo hemos comprobado en el espacio de Plaza Pública, en Hoy por Hoy Zaragoza

