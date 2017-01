Deporte solidario

Es cierto que la época favorece este tipo de iniciativas, pero los equipos del sur de Madrid se han volcado con diferentes iniciativas solidarias. C.D. Leganés, Getafe C.F. o Montakit Fuenlabrada han realizado visitas a los hospitales locales o recogidas de juguetes para los más necesitados.

En el caso del ‘Lega’, Herrerín, Timor y Koné ejercieron este miércoles de Reyes Magos en su visita al Severo Ochoa acompañados por la presidenta Victoria Pavón.

Acudieron en primer lugar la planta de pediatría donde los niños recibieron con los regalos que les entregaban (balones del Leganés, bufandas, llaveros, pósters, peluches…) y tuvieron tiempo también de visitar a otros pacientes.

Este jueves se ha organizado una jornada de puertas abiertas y de firma de autógrafos tras el entrenamiento matutino de los de Garitano.

Varios componentes de la plantilla del Getafe C.F. también visitaron el hospital de la localidad hace unas semanas.

JUGUETENCESTA. Trae un juguete nuevo o en buenas condiciones de uso y te invitamos al Montakit Fuenla - Baskonia https://t.co/SUQemd77ho pic.twitter.com/1dTC5nMLX7 — Montakit Fuenlabrada (@BFuenlabrada) 3 de enero de 2017

En el baloncesto. Montakit Fuenlabrada ha organizado una recogida de juguetes a cambio de entradas para el partido frente a Baskonia de este domingo. La campaña 'Juguetencesta' se realiza en colaboración con diferentes entidades (El Arce Rojo, Casa Hogar Infantil y Punto de Encuentro) que colaboran a diario con la concejalía de Bienestar Social del ayuntamiento de Fuenlabrada en la atención a los niños que más lo necesitan. Los juguetes se podrán entregar hasta una hora antes del inicio del partido (12:30 horas) que supone el primer encuentro en casa para los naranjas de este año 2017.

El Laboratorios Ynsadiet Leganés (líder en Liga Femenina 2) estrena el año con una recogida de alimentos a favor del Banco de Alimentos en el partido del sábado ante C. Olímpico 64 en el Pabellón Europa. En lo deportivo, el duelo se presenta tremendamente desequilibrado: las pepineras encabezan la tabla con once victorias y una sola derrota, mientras que las capitalinas no conocen el triunfo y encadenan doce partidos perdidos.

PintoBasket

También Pintobasket organiza un torneo solidario este fin de semana con una recogida de alimentos dentro de la campaña SER Solidarios que organiza Cadena SER Madrid Sur. Durante dos días, en diferentes categorías se organiza esa competición en la que participan 550 jugadores procedentes de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid y de otras comunidades. El Torneo se celebrará los días 7 y 8 de enero en horario de 09:00 a 21:00 horas en el Pabellón Sandra Aguilar. El club, por cierto, celebra este año el 25 aniversario de su fundación. También en Pinto, el C. Atlético de Pinto organiza para el partido de este domingo una recogida de juguetes.

La alcaldesa de Getafe acudió a la jornada solidaria de Getasur / Balonmano Getasur

Y el Balonmano Getasur recogía esta semana 400 kilos de alimentos y productos de higiene en una jornada solidaria y deportiva que culminó con el partido amistoso que disputó el equipo de División de Honor Plata femenina contra el Balonmano Palencia Turismo.

