Champagne para empezar 2017

El C.D. Leganés (16º, 16 puntos) inicia el año con un complicado desplazamiento al Benito Villamarín para enfrentarse (domingo, 16:15 horas) al Real Betis B. (14º, 18 puntos) en la primera jornada de 2017 de la Liga Santander. Los verdiblancos suman tres jornadas puntuando en casa pero siguen con ambiente revuelto dentro del vestuario y los despachos.

El partido servirá para ver el debut de Nereo Champagne, presentado este jueves, como portero pepinero, dada la baja por sanción de Iago Herrerín. En cualquier caso el mercado de fichajes no está cerrado para los pepineros.

Mirando al Calderón

Ya conoce la fecha y el horario de su partido de la vigésimo primera jornada de LaLiga Santander ante el C. Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Será el domingo 5 de febrero a partir de las 16:15 horas. En este sentido, la Federación de Peñas del C.D. Leganés ha emitido un comunicado para pedir al club rojiblanco que rebaje el precio de las entradas. Se quejan de que el precio es de 40 euros y de la ubicación y advierten que no organizarán viaje si no cambian las condiciones.

