Todos los partidos reclaman la dimisión de los ediles imputados

Aumenta la presión sobre el grupo de concejales del PP de Getafe después de conocer su imputación (ahora investigación judicial) por el ‘Caso Teatro’. Después de que este miércoles lo hiciera la alcaldesa Sara Hernández, también el resto de partidos del Ayuntamiento se han sumado a la petición de dimisión, no solo para los cuatro implicados (Antonio José Mesa, Fernando Lázaro, Paz Álvarez y Pablo Martínez), sino también para el exalcalde y portavoz Juan Soler.

Algunos grupos como Ciudadanos han pedido la dimisión de los cinco concejales y lo han hecho a todos los niveles, nacional, regional y local. Las más significativas han sido las palabras del portavoz del grupo naranja en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, que en La Ventana de Madrid ha señalado que la presidenta Cifuentes debe hacer cumplir lo firmado y pedir la dimisión de los imputados.

Y en el Pleno Municipal también Ahora Getafe, donde se incluye Podemos, ha reclamado a los ediles imputados que devuelvan el acta, pero hace extensible la reclamación al exalcalde y todavía portavoz del grupo Juan Soler, para el que solicitan que renuncie al aforamiento que le corresponde por ser Senador, según ha explicado la portavoz del grupo, Marta Esteban.

Ahora Getafe opina que la corrupción se ha vuelto estructural en un Ayuntamiento que ya vivió varias dimisiones por el ‘caso aparcamientos’en las filas del PSOE y de Izquierda Unida.

Por otra parte una de las investigadas, Paz Álvarez, ha pedido al juez del caso que archive la causa por un defecto de forma en la denuncia, ya que el denunciante no especificó si quería ejerecer la acusacion popular o particular. Además según las alegaciones no se pagó la prestación de fianza, lo que vulnera la ley de enjuciamiento criminal y crea indefension para la concejal.

