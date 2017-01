Peñaranda: "Quisiera consagrarme en el Málaga"

Peñaranda ya luce como jugador del Málaga. El jugador fue presentado en la sala de prensa de La Rosaleda y manifestó por qué eligió venir. "Tenía varias ofertas, pero me decidí por el Málaga porque unos años atrás ellos quisieron ficharme. Es una espina que tenía y estoy muy contento de estar en este equipo. La conversación la tuvo mi representante con Arnau y cuando me dijeron la opción del Málaga no me lo pensé dos veces. Es un club histórico y está haciendo una buena temporada".

En el audio adjunto se puede escuchar la rueda de prensa del nuevo futbolista blanquiazul.

