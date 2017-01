El Ayuntamiento sigue elaborando el presupuesto municipal de 2017

El Ayuntamiento de Soria sigue trabajando en el presupuesto municipal de 2017 y en la comisión de esta mañana se han puesto sobre la mesa las diferentes propuestas remitidas por parte de la ciudadanía, recalcando la intención de hacer de las cuentas lo más participativas posible. El concejal de Hacienda Javier Muñoz destaca que son casi 100 las que han llegado, casi todas muy coherentes, y que de hecho en cierto modo “están contempladas en gasto corriente en servicios públicos”, y entre las que destacan las referidas a la zona de Los Royales, “concretamente en dos aspectos. Uno, sobre el equipamiento de la zona, ya que como es una zona relativamente nueva (en cuanto a urbanización), actuaremos en la mejora de los parques, la iluminación o aceras, como nos han pedido los vecinos. La otra partida será para el vial, largamente demandado y que tenemos pendiente. La inversión será en de 300.000 y 400.000 euros, respectivamente”, asegura el edil. Igualmente se intervendrá “en el antiguo Ayuntamiento de Las Casas, en mal estado, con problemas en el techo”.

Por su parte, el grupo Popular municipal considera con respecto a las cuentas presentado por el ejecutivo que las cuentas presentan previsiones de ingresos irreales. Adolfo Sainz concejal del PP. “Vemos que son cuentas infladas, como en años anteriores, irreales, porque son partidas que no se van a conseguir cumplir. Por ejemplo, en cuanto a aprovechamientos urbanístico, donde se prevén 3 millones de euros de ingresos, y cuando este año, a 30 de noviembre, se habían ejecutado cero euros. Ojalá me equivoque y se consiga, pero creo que es irrealizable”. También se muestra crítico Sainz con el capítulo de inversiones, al ver que se repiten algunas con respecto a años anteriores ya que “este Ayuntamiento presupuesta inversiones que luego no se ejecutan, tal y como demuestra que la ejecución de este año, a 30 noviembre sólo era de un 27%”, con “actuaciones en La Barriada, en el parque de Santa Clara, en el de El Castillo, entre otras”.

