Onésimo: “Es más fácil que haya alguna salida que más entradas”

Con la llegada de Alberto Castaño 'Canario' el Toledo se queda con 22 futbolistas sin contar con los del filial. Al ser una incorporación ofensiva los puestos de ataque quedan casi copados y, en algún caso, los minutos van a estar bastante caros.

En este sentido, Onésimo ha reconocido esta mañana en rueda de prensa que es más fácil que haya una baja de un jugador al que, respetando su contrato, ofrecerle una salida que le beneficie: "Puede haber gente que pensemos que pueda tener pocas opciones y que por todas sus circunstancias, edad y demás... sea bueno buscarlas en otro lado". No obstante el técnico del Toledo ha reconocido que no hay "nada en firme" y que si el jugador en cuestión, ya sabedor de la situación y del que no quieren desvelar el nombre, prefiere quedarse lo hará "sin ningún problema".

En toda la primera vuelta los atacantes menos utilizados, sin tener en cuenta lesiones, han sido Grbovic (318 minutos), Samu Villa (619 minutos) y Roberto (que ha participado más pero, en Liga, solo contabiliza 5 titularidades).

Escucha aquí las declaraciones del técnico del Toledo sobre este asunto y sobre Canario.

Comentarios