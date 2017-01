Los Reyes Magos conquistan Vitoria

"Me he portado un poco regular pero los Reyes me traerán mi regalo, el Olentzero me los trajo", ha asegurado uno de los tantos niños que les esperaban y ellos no faltaron a la cita. Sus Majestades de Oriente llegaron a la estación de tren de Vitoria este jueves a las 11 de la mañana y comenzaron desde entonces a recibir las cartas de los txikis vitorianos.

"La llegada ha sido apoteósica, cada año mejor, es inmenso el recibimiento que nos hacen los niños de Vitoria", ha señalado el rey Gaspar, asegurando que la fiesta de hoy pasa por portarse bien y recibir los regalos de los Reyes pero también por aprender a dar.

"Pido a los niños que sean buenos, que obedezcan a sus padres, que estudien y que esos juguetes que tienen en un rincón y no los usan, que los donen a los niños que no tienen", ha manifestado Gaspar.

Entre las 12:15 y las 18 los Reyes recibirán a los niños y niñas vitorianos en el Palacio de Villa Suso y más tarde, a las 19, comenzará la cabalgata. Saldrá desde plaza Bilbao y pasará por calle Francia, la Paz, Ortíz de Zárate, Florida, Ramón y Cajal, Micaela Portilla, Lascaray y Avenida de Gasteiz, culminando en el cruce de Avenida de Gasteiz con Beato Tomás de Zumarraga. Desfilarán 7 carrozas, una más que el año pasado, 55 zancudos belgas, y un total de 390 personas.

