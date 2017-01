“Seguro que dentro de un año no seré President”

El president Carles Puigdemont ha insistido que se mantiene la hoja de ruta, con el referéndum previsto para septiembre. Ada Colau insistía que, para que tenga su apoyo, el referéndum tiene que ser efectivo: "nosotros no hablamos de si pactado o no, sino efectivo. Que sea reconocido como referéndum por todo el mundo. Primero por todas las catalanas y catalanes, para comenzar, pero también por los interlocutores estatales e internacionales"

El presidente catalán asegura que en esto están de acuerdo: “esto lo compartimos, pero el referéndum será efectivo si la gente lo hace efectivo” Es decir, si tiene una alta participación, aunque no ha fijado un porcentaje. Puigdemont ha recordado que hace un año no era presidente ni sabía que lo iba a ser. Y añade que el año que viene no será president porque la hoja de ruta prevé elecciones 6 meses después del referéndum, previsto para septiembre.

Esto ha llevado a preguntarle a Colau si será candidata a la Generalitat. Y ha sido igual de contundente que Puigdemont: “Rotundamente, no” Y si repite como candidata a alcaldesa, dice, lo decidirán sus bases.

