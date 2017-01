Euskadi teme el efecto Trump

Eduardo Aretxaga, director general de Confebask, se muestra preocupado ante el efecto de las políticas de Trump con respecto a la industria automovilística de México ya que puede afectar a las empresas vacas. "Es un elemento a tener en cuenta", afirma. La inversión de empresas vascas en México en el ámbito de la automoción "es muy fuerte", advierte, por lo que unas políticas de "progresiva deslocalización y recolocación" en Estados Unidos, unidas al aumento del régimen arancelario, pueden resultar "contraproducentes" para las empresas vascas.

Por otra parte, Aretxaga no cree que la solución para aumentar la producción en EEUU sea la que propone Trump. Y es que llevar la producción a tierras estadounidenses aumentaría los costes, unos costes que "alguien tendrá que pagar" o si no "alguien los va a tener que subvencionar". A su vez, el directivo de la Patronal espera que las palabras de Trump se queden en "propaganda" para estar en el "candelero".

Donald Trump advirtió recientemente A General Motors de que, o fabricaba sus automóviles en Estados Unidos o tendría que afrontar fuertes aranceles. En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, afirmó que General Motors estaba vendiendo en Estados Unidos el Chevrolet Cruze, fabricado en México, sin hacer frente al pago de impuesto en la aduana.

Poco después de este comentario de Trump en las redes sociales, el consorcio Ford anunció su intención de cancelar un proyecto de construcción de una planta en San Luis Potosí (México), con una inversión prevista de 1.500 millones de euros, para anunciar una inyección económica de 673 millones de euros en su factoría de Flat Rock (Estados Unidos).

Esta misma semana, Trump ha advertido a Toyota de que, si construye en Baja California (México) la planta para fabricar los Toyota Corolla que se comercializarán en el mercado norteamericano, en lugar de hacerlo en Estados Unidos, tendrá que pagar fuertes impuestos en la frontera.

Unas políticas, las que puede llevar a cabo Trump, que chocan con la visita que realizó el grupo SPRI a México donde vio un país de inmensas oportunidades. Y es que las empresas vascas implantadas cuentan con una carga de trabajo importante y sus previsiones, en 2015, eran de crecimiento, como suministradoras de primer y segundo nivel a las plantas de Honda, Toyota y BMW.

Poniendo el foco en Euskadi, Aretxaga afirma que "desde el punto de vista económico la crisis se ha superado este 2016". Tras el "calvario" se ha llegado al punto de salida del PIB de 2008, aunque reconoce que "queda todavía" desde el punto de vista del empleo. 2016 se ha cerrado con casi 17.500 nuevos afiliados, muy cerca de la cifra prevista (18.000). Espera que se siga en esa línea, "si se cumplen las previsiones de 2017, estaríamos a 23.000 afiliados de las cifras de antes de la crisis".

Sin embargo, "2017 no va a ser tan bueno como 2016", ya no va a haber el "viento de cola" que se ha tenido estos años, como, por ejemplo, el bajo precio del petróleo y el descenso de los tipos de interés, que no pueden bajar más. Estas muestras permitieron "generar dinero destinado a consumo", un dinero que no se va a generar este año. Es un freno, pero moderado, ya que se espera un crecimiento del 2,5%.

En cuanto a la industria vasca, Aretxaga insiste en que "es el principal motor de la economía vasca, ha sido este año y lo va a ser el siguiente". Paro advierte que hay que acostumbrarse ver situaciones diferentes según el sector, a lo que añade que "no todos los sectores están igual y dentro de ellos no todas las empresas están igual".

El director general de Confebask habla de "tres motores encendidos" con los que Euskadi cuenta y que se espera que funcionen en los próximos años. El primero, la propia demanda interna, el segundo, la economía española y, el tercero, los mercados internacionales.

La negociación colectiva ha sido otro asunto tratado en la entrevista para Hora 14. El próximo día 10 de enero hay un segundo encuentro entre patronal y sindicatos, un encuentro que Aretxaga incide en que es "para empezar a negociar la posibilidad de llegar a un acuerdo".

