Txikon ya está en el Campo Base del Everest

La expedición encabeza por Alex Txikon, que intenta hollar el Everest en período invernal sin ayuda de oxígeno artificial, avanza según lo previsto. Tras llegar el pasado 26 de diciembre a Katmandú (Nepal), y ascender hacia la región del Khumbu, donde dieron la bienvenida al año nuevo, siguen cubriendo etapas.

Su siguiente objetivo era alcanzar el Campo Base, situado ya por encima de los 5.000 metros, en torno al cinco de enero. Y así ha sido. Este jueves a primera hora de la mañana consiguieron comunicar que habían llegado, pese a los múltiples problemas que en las primeras semanas han tenido con los sistemas de comunicación.

"Ahora mismo estamos en buen momento. El estado físico y psicológico crece, la motivación se incrementa según van saliendo las cosas. Físicamente también vamos para arriba. Con el paso de los días, este aspecto puede ir cayendo poco a poco, pero ya se verá", cuenta Txikon.

El siguiente paso, lo más complicado. Lo que Alex dice temer más: "Lo que más miedo me da de la escalada del Everest es la cascada de hielo. No atascarnos, no estar ahí un mes tratando de equiparla. Hay que currar mucho, equipar la cascada. Hay que subir mucho material, escaleras... Tiene su riesgo, aunque estamos en invierno y está mucho más estable".

