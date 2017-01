La Junta constata una bajada de internamientos de menores infractores

En este mes de enero se cumplirá el primer año de funcionamiento del centro de menores de Huelva, que gestiona fundación Diagrama, ubicado en el antiguo complejo hotelero Santa Úrsula en Huelva capital. En centro cuenta con 20 plazas para el internamiento de menores infractores y con estas instalaciones la Junta cumple el objetivo de acercar a estos menores a sus familiares para trabajar de forma conjunta en su reinserción social, según Carmen Belinchón, directora de Justicia Juvenil y Cooperación andaluza.

La directora general ha afirmado que el internamiento de menores está bajando de forma considerable en Andalucía. En el centro de Huelva hay actualmente 17 menores y de las 762 plazas existentes en los 16 centros de Andalucía, sólo están ocupadas 610. Hace dos años se cubrían las plazas e incluso se necesitan más, pero 2016 se ha cerrado con una disminución de las medidas de privación de la libertad.

También han disminuido las medidas no privativas de libertad frente a los últimos dos años. En 2014 se ordenaron 10.000 medidas a estos menores frente a las 8.100 con las que se cerró 2016. Carmen Belinchón asegura que el perfil delincuencial del menor andaluz no es grave y según el último estudio, el 80% no había vuelto a delinquir tras las medida de reinserción aplicadas al colectivo.

Los principales delitos son en primer lugar robo contra el patrimonio, en el que el menor que lo comete va a acompañado de consumo de tóxicos y en segundo lugar las agresiones de menores a familiares, lo que se conoce como violencia filio-parental, que han aumentado. Precisamente en combatir este último fenómeno la Junta está especializando a sus profesionales.

Comentarios