Hablar de lo que todavía no sabemos

Suele decirse que los periodistas hablan de lo que no saben, pero omiten que lo hacemos porque no nos queda otro remedio.

¿Cuántas conversaciones con sus amigos ha mantenido usted en el último año sobre la reforma de la Constitución?

¿En cuántas cenas suculentas de estas fechas ha asomado la ecotasa como centro del debate?

Los periodistas no tenemos opción, no podemos eludir la agenda.

Para consolarme, digo que hablamos de lo que todavía no sabemos.

Es decir, no les cuento lo que pienso, les cuento para saber qué pienso.

Por ejemplo, y a fuerza de hablarles, un día estuve a punto de creer que Balears existía, más allá de la confabulación geográfica.

Desde esta disyuntiva, cada mañana me planteo si debo hablarles del asunto más importante del día, que probablemente no domino, o del menos interesante y que puedo explicar con más soltura.

Dudo si debo competir con lo que muchos otros ya han dicho, o explorar lo que a nadie ha interesado, los restos del montaje diario esparcidos por el suelo.

Pero no me contesten, sabré la respuesta en cuanto me calle.

