Olaizola: "No hemos hecho nada, no perdamos la cabeza"

"No hemos hecho nada, hemos sacado tres puntitos importantes en casa, muy importantes, pero el mensaje es que no hemos hecho nada", dice el entrenador del Mallorca, Javier Olaizola, tras la victoria de su equipo por 2-0 contra el Mirandés. "Es un partido más. No caigamos ahora en el lado del optimismo total porque aquí estamos acostumbrados a esto, pasamos de ser un desastre a ser los mejores del mundo. Los futbolistas los mismos. Son tres puntos nada más, importantes, pero tres puntos. No perdamos la cabeza", insiste el técnico tras conseguir su primera victoria en tres partidos.

El balance que hace Olaizola del encuentro es positivo pero no excelente. "Hemos cumplido con nota alta, hemos hecho un buen partido, se han visto cosas que hemos trabajado estas dos semanas y por eso estoy muy contento", explica pero reconoce que el equipo todavía no está en el nivel que él desea.

Antes del partido el entrenador pedía a sus jugadores que hicieran aparecer el ADN Olaizola (garra, entrega, ilusión, competitividad...) y el entrenador dice que ese ADN "no se ha visto del todo" y explica: "Estoy contento por muchísimas cosas pero también hay muchísimas cosas por mejorar. Lo que sí es cierto es que esta victoria a nivel psicológico refuerza al futbolista pero hay cosas por mejorar y debemos mejorarlas".

Del partido destaca la participación de dos jugadores del filial. James que ha jugador de titular y Ángel Sánchez que ha entrado en la segunda parte. "Entendíamos que James y Ángel Sánchez están a la altura de las circumstáncias para jugar con el primer equipo y así ha sido y vamos a seguir trabajando en esa línea", argumenta.

Olaizola explica así el hecho de haber convocado a jugadores del filial dejando en la grada a futbolistas del primer equipo como Óscar Díaz o Salomao: "He trabajado con los jugadores del filial dos temporadas, con alguno incluso tres, y yo tengo plena confianza en ellos. Ya dije que íbamos a contar con jugadores del filial y más que por dar un toque de atención a jugadores del primer equipo va enfocado a darles un premio a su rendimiento en el filial".

