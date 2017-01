El Reus comença l’any amb una derrota a Valladolid

Bon inici del Reus, que pràcticament a la primera jugada ja ha tingut la primera ocasió. Un corner tret per David Haro l’ha rematat Ramón Folch dins l’àrea però ha refusat la defensa del Valladolid. Durant els primers instants del partit, els homes de Natxo González han controlat l’encontre però no han arribat a inquietar amb claredat la porteria de Becerra. A poc a poc, els locals han anat guanyant metres i buscant la porteria contraria. Els de Paco Herrera ho han intentant en un parell de xuts llunyans de Villar i Mata que no han ocasionat problemes a Badia.

A la mitja hora de partit, Edgar Hernández ha recollit una pilota a la mitja llunya però el seu xut ha estat massa fluix. La rèplica del Valladolid ha arribat just després en una falta a la frontal de l’àrea que ha aturat Badia. Però el Reus també s’ha animat en els últims instants del primer temps amb un xut de Campins que ha marxat desviat. En canvi, l’autèntic protagonista ha estat el porter del Reus Edgar Badia amb una aturada crucial. Una pèrdua de pilota de Ramon Folch al mig del camp ha propiciat una ràpida jugada d’atac del Valladolid. Mata ha aprofitat un desajust entre Olmo i Atienza per plantar-se tot sol davant d’un Edgar que ha tret una mà providencial per evitar un gol cantat.

A la represa el Reus ha aconseguit tornar a controlar un partit que se li havia escapat en el tram final del primer temps. Tot i això, el Valladolid ben aviat s’ha refet i ha estat capaç de crear perill a la porteria reuscenca. Al 64, Moyano ha completat una bona acció per la banda dreta que ha acabat amb un xut desviat. En el tram final, el Valladolid ha seguit avisant. Al 76, Edgar Badia ha hagut de volar per aturat un xut de Jordan des de la frontal. Però el porter del Reus no ha pogut fer res poc després. Al minut 80, una falta lateral penjada a l’àrea l’ha rematat amb el cap Raúl de Tomás per aconseguir l’1 a 0.

El Reus s’ha bolcat en atac en els darrers minuts en busca de l’empat. Edgar Hernández amb un gran llançament de falta ha estat a punt d’aconseguir-ho però el seu xut ha marxat fregant l’escaire. Mata ha pogut sentenciar amb el segon gol al temps de descompte però de nou, Edgar Badia s’ha convertit en el seu pitjor malson amb una gran intervenció. El Reus ho ha intentat més amb el cor que amb el cap i tot i mantenir la possessió, no ha estat capaç de crear suficient perill a la porteria de Becerra per poder empatar.

Segona derrota consecutiva del Reus en lliga que comença en mal peu el 2017. Els de Natxo González queden fora dels llocs de play-off d’ascens. Els roig-i-negres rebran l’Almeria el proper diumenge en el darrer partit de la primera volta.

