Sampaoli: "Anoeta es tan difícil como el Bernabéu"

El encuentro frente a la Real Sociedad ha crecido en interés e importancia tras la derrota del Sevilla en el Bernabéu. Tras la imagen ofrecida en Madrid, los de Sampaoli necesitan hacer un buen encuentro y sumar. Sampaoli podrá contar con Rami -el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha suspendido cautelarmente su sanción-.

Derrota en Madrid: “Es un aprendizaje. Vivimos así la derrota. Si estamos todo el día pensando desde el dolor no valdría para nada. No podemos justificarnos diciendo que fue una mala noche o que el árbitro estuvo mal. Tenemos que hacernos cargo de lo que pasó y de lo que hicieron los jugadores. El Sevilla sometido no es el Sevilla que queremos. Por supuesto. Zidane, el Real Madrid… Nos ganaron la partida de lo anímico y lo táctico. El Madrid lo consiguió. El técnico y los jugadores nos ganaron la partida, es la realidad. No podemos justificar nada. Nos debe servir como aprendizaje. Ahora viene Anoeta que, en estos momentos, es tan difícil como jugar en el Bernabéu"

Cambio de sistema y Ganso: “Nosotros planificamos reservar a algunos futbolistas pensando en el partido de mañana, porque sólo eran tres días. Así que mañana jugaremos con lo mejor que tengamos y ya pensaremos quién jugará en la Copa contra el Madrid porque tenemos tiempo para descansar. Tendrán que jugar los que estén frescos. Lo valoraremos en su momento. Ya pensaremos en la revancha. Modificamos el sistema porque Rami estaba suspendido para el partido de mañana y Lenglet no iba a estar a tiempo. Finalmente Rami puede estar, pero si Pareja no acababa bien el partido con el Madrid nos quedábamos sin centrales para Anoeta. En cuanto a Ganso, los niveles de adaptación de los jugadores son distintos y quizás él no ha tenido la continuidad que merecía"

Lenglet: "Hoy se sumó Lenglet, un central que creemos que tiene mucho futuro. Pero el mercado es muy largo y hay que tratar que el equipo encuentre soluciones y no esté pendiente del número del fichajes. Si logra llegar alguno que mejore, bienvenido sea. Si no, estaremos vinculados a los que tenemos. Jugará cuando se adapte un poco al sistema. Es un niño, pero tiene gran pase y salida de balón”.

