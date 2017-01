Església catòlica: renovació generacional ja

Sincerament. Crec que l'arquebisbe Cañizares no representa a tota l'església catòlica. Crec, a més, que amb la seua actitud sectària està perjudicant greument a la part de l'església més oberta i pròxima a la realitat social. La ideologia de gènere que tant preocupa i critica el purpurat l'allunya de la realitat. Ell voldria una societat de mamàs i papàs casats amb els xiquets i ja. No veu la realitat d'una societat en altres formes d'entendre les famílies. Una societat més plural i lliure sense esquemes imposats que quan qui els defèn porta barba i turbant són, fins i tot, un perill per la seua radicalitat. No dubte de la bona voluntat del representant d'una església que tant fa i ha fet per la part més desfavorida de la societat. Dubte de la seua adaptació a la realitat i dubte per tant de la seua capacitat per representar la part catòlica d'eixa realitat.

