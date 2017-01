Primer y duro examen del año

El partido del próximo domingo no será uno más dentro del largo calendario de segunda división. En la Romareda el Real Zaragoza abre el año 2017 después del parón invernal afrontando el primero de los cuatro exigentes encuentros que el equipo aragonés afronta en el mes de enero.

Una victoria abriría de nuevo y de par en par todas las opciones para luchar por el objetivo deseado porque los tres puntos con toda probabilidad meterían al conjunto blanquillo en puestos de promoción recortando sustancialmente la distancia con el ascenso directo.

"Aunque no lo parezca si somos capaces de ganar el domingo sería tres de tres y si lo consigues el salto ya sería importante porque nos colocaríamos a tres puntos del ascenso", manifestó Raúl Agné que el domingo no podrá contar con Fran por una tendinitis aunque recupera a Edu García y Xumetra además de Jesús Valentín, que desde el miércoles se entrena como uno mas y que será titular.

Tampoco el rival es un equipo mas de la categoría. El Girona de Pablo Machín apuesta por un esquema de tres centrales y dos jugadores de banda de largo recorrido con la velocidad como bandera. Velocidad y precisión tal y como concretó Raúl Agné por eso el equipo catalán considera al Girona como "una muy buena piedra de toque, juegan de la misma manera desde hace tres años y tienen una plantilla muy larga y si van segundos es porque algo hacen muy bien. Es un equipo muy veloz, y en segunda división veloz con precisión y eso le hace muy peligroso.

Ni el partido ni el rival es uno mas. El Real Zaragoza quiere ganar para empezar bien el año, sumar la tercera victoria consecutiva, meterse en puestos de playoff y recortar distancias con el ascenso directo frente a un Girona que como el conjunto aragonés peleará hasta el final por el ascenso a primera división.

Comentarios