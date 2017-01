Málaga registra un repunte de casos de discriminación y odio a personas de etnia gitana

La Fundación Secretariado Gitano ha recogido en los últimos 18 meses más de 350 casos de discriminación a esta etnia en España, en Málaga abogados y colectivos en defensa de los gitanos han firmado un convenio de asistencia jurídica para las víctimas ante el aumento de este tipo de ataques

Una población gitana estimada cercana a las 700.000 personas en este país, que se ha incrementado significativamente desde el año 2002, sobre todo por la llegada de colectivos procedentes de Rumanía y Bulgaria según el informe europeo Net Kart. En Málaga los datos de la Fundación Secretariado Gitano señala que hay más de cinco mil viviendas en las que residen personas de esta etnia a lo largo de 63 asentamientos repartidos en la provincia, la mayoría en la barriada de La Palma en Málaga y Las Albarizas de Marbella.

En Andalucía son 34.000 viviendas en más de 700 núcleos. En España son cerca de 93.000 los inmuebles.

El informe Net Kart europeo destaca, los avances sociales y mejora de la población gitana en España en los últimos 40 años, pero ese mismo documento incide en los casos de discriminación que aún padece este colectivo que los hace especialmente vulnerables y víctimas de delitos de odio.

Valora positivamente la creación de las fiscalías especializadas en este tipo de delito, pero en Andalucía aún se producen la mitad de los casos de discriminación que se producen en España contra los gitanos.

Maite Verdugo fiscal delegada de delitos de odio en Málaga asegura: “Nos encontramos más delitos de odio, no porque haya cada vez más en la calle sino porque gracias al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las instituciones se aprende a detectarlo, afortunadamente Málaga es una ciudad tolerante”.

Carmen Santiago abogada y presidenta de la fundación Kamira de mujeres gitanas: “Estamos en un repunte de casos de discriminación y delitos de odio y cuando son actitudes recogidas en el código penal hay que actuar contra ellas como en cualquier tipo de delito”.

Pero ¿Cómo se traducen este tipo de discriminación? Según el informe del centro de estudios sociológicos, la población gitana es la que más discriminación sufre por motivos étnicos o racionales. Al 40 por ciento de los españoles les molestaría tenerlos como vecinos y uno de cada cuatro no los quiere como compañeros de sus hijos en el colegio.

El informe Net Kart señala que el 98% de las personas gitanas se encuentran en riesgo de pobreza. La tasa de desempleo alcanza el 57%; el porcentaje de jóvenes gitanos que ni estudia ni trabaja llega al 77% y el 70% del alumnado gitano abandona prematuramente el sistema educativo.

Charo Alises, es la presidenta de la comisión de derechos humanos del Colegio de Abogados de Málaga:” Hay colegios todavía en España donde solamente acaba yendo escolares gitanos porque hay padres y madres que cuando se enteran de que en un colegio hay muchos niños de etnia gitana o quitan al niño del centro o ,d directamente no lo matriculan”.

Estos casos reflejan los problemas constantes de las personas gitanas para acceder a un trabajo, alquilar una vivienda, desarrollar prácticas en una empresa, acceder a una sala de fiestas o el trato injusto que reciben por el hecho de ser gitanas.

Y es que según Carmen Santiago: “Hemos detectado gran número de casos de delito de odio que no llegan a los tribunales y que no se denuncian porque las personas discriminadas carecen de medios o información, no saben dónde acudir o donde poner la denuncia”.

El Colegio de Abogados de Málaga y la asociación Kamira han firmado recientemente un convenio para asesorar gratuitamente a las personas de etnia gitana que se consideren víctimas de discriminación o delito de odio.

Un delito sensible contra un colectivo sensible que requiere la especialización o, al menos, formación especializada de los jueces, al igual que ha ocurrido con fiscales, abogados y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado según Carmen Santiago:” Sería necesaria una formación especializada en todos los operadores jurídicos que intervienen, hay muy poca jurisprudencia y en España, hasta hace poco, estos hechos no se consideraban delitos”.

La mitad de los casos detectados de discriminación detectados por el Secretariado Gitano se han producido en los medios de comunicación que, a través de sus informaciones, potencian los estereotipos de este colectivo.

