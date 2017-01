Numancia y Huesca empatan a nada en Los Pajaritos

Terrible regalo del Día de Reyes el que brindaron Numancia y Huesca a los 3.000 aficionados que se dieron cita en Los Pajaritos. Imprecisiones de los jugadores, errores constantes del colegiado y una tremenda falta de puntería (sobre todo por parte del Numancia, ya que el Huesca apenas tuvo ocasiones) fueron los ingredientes de un choque que no satisfizo a nadie.

Tras unos primeros compases de imprecisiones por parte de ambos conjuntos, debido al estado del terreno de juego, parcialmente helado y por ello resbaladizo, pronto llegaron los primeros acercamientos a las áreas. Desde muy lejos probó fortuna Íñigo Pérez, tratando de sorprender al portero visitante Herrera, que estaba fuera de su área, pero el balón se marchó fuera. En respuesta, Samu Saiz, muy activo en la mediapunta oscense, se plantó en el pero su chut raso y centrado fue manso a las manos de Aitor Fernández. Un centro de Marc Mateu desde la izquierda lo remató de cabeza Manu del Moral a bocajarro y respondió Herrera con el pie para despejar el esférico. Entonces el encuentro entró en una fase de sopor, sin ritmo ni dominio claro por parte de ningún equipo, hasta que en la recta final empezaron otra vez acercarse por las áreas, volviendo a animar a la grada, que sólo se había inquietado por algunas decisiones de colegiado. Manu del Moral, por dos veces, chutó desde la frontal, topándose con un bien colocado Herrera. Urko Vera, también, pero su tiro se fue alto. La ocasión más clara para el Numancia llegó a baklón parado, con un centro desde la izquierda de Julio Álvarez que peinó Manu del Moral y al que no llegó en el segundo palo Dani Calvo. Un intento de remate de Manu del Moral, estorbado por un defensa, a pase de Mateu levantó a la grada, que reclamó penalti. Y para cerrar el primer acto, Pablo Valcarce la envió fuera desde dentro del área tras una buena combinación de los rojillos.

La segunda mitad tuvo, como la primera, un ‘efecto gaseosa’ en lo que a ocasiones de gol se refiere, con dos intentos consecutivos de Manu del Moral en los primeros minutos, para dar paso después a una fase de mucho juego en la medular y las bandas, pero siempre lejos de las porterías. Sin ser un juego nada vistoso, se vieron algunas buenas acciones (a cargo de Marc Mateu y Samu Saiz principalmente) en una media hora ciertamente embarullada y sin control ni dominio claro, en la que el Numancia trataba de elaborar y el Huesca buscaba un juego más directo, con menos propuesta ofensiva. En ambos casos sin productividad. Volvió a romper esa tónica Manu del Moral con una espectacular volea en el aire que no encontró portería, como tampoco otra volea de Samu Saiz en la frontal del área rojilla (ningún tiro entre los tres palos de los aragoneses en toda la segunda parte). Con el carrusel de cambios no cambio la dinámica del juego, abocada al empate en un partido para olvidar, en el que el Numancia sí lo intentó, pero no tuvo nada de fortuna.

Comentarios