Comienzan las rebajas con perspectivas de un aumento del consumo del 6%

Tras la Navidad no decae el consumo. Todo lo contrario. Llegan las rebajas y son muchas las personas que esperan con ilusión esta época del año en busca de esas oportunidades en diversos productos que ahora disminuyen su precio.

Ropa, calzado, audio y sonido, complementos, libros o joyería son algunas de las posibilidades que se abren a un precio menor y donde muchos buscarán algún chollo. "Éste es el periodo más importante del año para el sector del comercio. En esta época se sustenta más de un 30% de la venta de todo el año. Nuestro sector es vital para la economía de la ciudad y la provincia ya que un tercio de la población activa de la misma se encuentra en torno al comercio. Esta campaña nos llena de optimismo porque prevemos un aumento de las compras entre el 4% y el 6%. Siempre que sea mejorar con respecto al año pasado, es positivo", afirmó el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, quien pidió a la ciudadanía que, ante la igualdad en el precio, se compre en las tiendas del comercio de cercanía y no en los grandes centros comerciales.

Por otra parte, desde FACUA insisten en las precauciones que deben tomarse a la hora de comprar en rebajas. Lo primero es dejar claro que los derechos de los compradores no están en rebajas y son los mismos que en el resto del año. Más allá de eso, desde Facua insisten en que "hay que anteponer la necesidad al precio. Ahí es donde se puede conseguir el primer ahorro en rebajas", afirmó el presidente de Facua Córdoba, Francisco Martínez Claus.

Quizá el punto más importante sobre el que alerta Facua está en las devoluciones, motivo de queja más importante para los consumidores y usuarios. "No todos los establecimientos tienen la misma modalidad o el mismo sistema de devolución. No son productos de saldo y los establecimientos están obligados a cambiarlos cuando vienen con algún defecto. Pero cuando hablamos de artículos rebajados, cada tienda impone su política de devoluciones. No todos devuelven el dinero. Ahí son los consumidores los que deben preocuparse por conocer esa política", afirmó Martínez Claus, quien pidió que se extremen las precauciones en etiquetados y posibles engaños que se puedan producir. "Las administraciones deben dedicar más tiempo a inspeccionar qué ocurre en los periodos de rebajas", concluyó el presidente de Facua.

