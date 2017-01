Comienza el más difícil todavía para el C. D. Eldense (D. 17.00 h)

Con arbitraje a cargo del toledano adscrito al Comité Territorial Riojano, César Soto Grado, el C. D. Eldense (20º: 9 Ptos.) rinde visita al C. E. L´Hospitalet (18º: 19 Ptos.) en el primer partido de la segunda vuelta de la competición liguera, vigésima jornada, en el G. 3 de la Segunda B de fútbol que se jugará esta tarde (17.00 h) en el Estadio Municipal “Feixa Llarga” de L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Ni que decir tiene que ambos conjuntos necesitan imperiosamente la victoria. Los catalanes para escapar de la zona de descenso y los eldenses para alimentar las escasas opciones que matemáticamente le quedan para jugar la próxima temporada en la categoría de bronce del fútbol español. Tiene muy complicado el panorama el conjunto azulgrana aunque no imposible si echa mano de la calculadora.

Barrera, ante las bajas que se han producido en diciembre, ha tenido que echar mano del equipo filial, Elda Industrial C. F., incorporando a Fede Ruiz y Calero además de los que ya estaban en el equipo como Esteban Salazar, Joseja Amat y Kevin Sanz sin olvidar las últimas incorporaciones de David Ruiz, cedido por el Valencia C. F., y Kiko Rodríguez procedente del Hércules C. F. de Preferente. También estaba previsto que viajara hasta tierras catalanas el delantero mauritano Cheikh Saad aunque con pocas opciones de debutar debido a que solo ha realizado un entrenamiento, el de ayer sábado, con sus nuevos compañeros.

El conjunto ribereño ha incorporado a Marc Castells, procedente del Castellón, y al internacional guineano Raúl Fabiani mientras que ha sufrido la baja de Walter Fernández que se ha marchado al Panthrakikos griego.

El partido lo podrán seguir a través de Radio Elda – Cadena SER (90.2 FM) y www.radioelda.com

