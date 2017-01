Marcos Chicot reconstruye la Grecia del siglo V a. C. en la novela por la que ha sido finalista del LXV Premio Planeta de Novela, El asesinato de Sócrates. Chicot dejó su profesión de economista y psicólogo para entregarse a la escritura, entre otras razones, para asegurar el futuro de su hija Lucía (2009) "la persona más feliz que conozco y la que más feliz me hace en el mundo". Aprovecha cada tribuna para demandar igual de oportunidades para las personas con síndrome de Down como su hija y para que evitemos los prejuicios que sobre la discapacidad perviven en nuestra sociedad.

Tiene tres novelas publicadas: El asesinato de Pitágoras, La Hermandad y Diario de Gordon. Ha ganado premios como el de Novela Francisco Umbral, el Rotary Internacional de Novela o el Premio per la Cultura Mediterranea 2015 a la mejor novela publicada en Italia

