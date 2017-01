El PP critica ‘mannequin challenge’ del Consell sobre el cese de Sandra Casas

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular(GPP) en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, ha censurado el 'manto de silencio opaco' que rodea el cese de la número dos de Mónica Oltra en la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. "Tras las preguntas del GPP sobre el asunto, el Consell del Botànic, y sus apoyos, han hecho un 'mannequin challenge': paralizados, callados, congelados" ha declarado.

La diputada resalta que la vicepresidenta "no ha despejado ninguna duda, ni ha dado ningún dato que desmienta las sospechas sobre posibles irregularidades, conflictos de intereses o utilización de influencias en su propia Consellería".

Por eso, ante tan "elocuente y clamoroso silencio, sorprendente en alguien tan locuaz cuando se trata de calificar la ética y la estética de los demás", Ferrer San-Segundo ha vuelto a preguntarle directamente: "Es muy fácil, Sra. Oltra, conteste: ¿Su número 2 ha firmado o intervenido por parte del Consell en reclamaciones privadas que ella misma o su despacho hayan iniciado, sí o no? ¿Se han recibido por la Consellería Sentencias en que conste Sandra Casas como abogada de los reclamantes, al tiempo que era cargo público de la misma, sí o no?"

Ha recordado además la diputada popular que desde que el GPP presentó las preguntas y solicitudes de documentación sobre el caso, justo unos días antes del cese, afectante al equipo de gobierno del Botànic, "no ha habido una sola declaración del President Puig, ni de Consellers ni de altos cargos; solo una errática intervención de la Oltra más nerviosa, frágil e inconsistente que se ha visto nunca." Y, tras preguntar "por qué la Consellería de Transparencia no oye, no ve, no habla y no actúa", ha cuestionado San-Segundo "si el PSPV, Compromís y Podemos no tienen preguntas que hacer, o es que no quieren conocer las respuestas."

Ante ello, la portavoz de Justicia del GPP ha anunciado la solicitud de nueva información, concretamente sobre si hay registros contables en la Consellería (de Autorización, Disposición, Reconocimiento de la Obligación, Pago o Libramiento de Fondos por Tesorería), a nombre de Sandra Casas, posteriores a su nombramiento como Secretaria Autonómica. Cuánto dinero se ha abonado, desde julio de 2015, en asuntos representados por Sandra Casas o su despacho. Y también si durante su mandato, algún miembro de su despacho ha participado en Comisiones de trabajo de la Consellería.

Comentarios