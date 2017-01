Cuéllar atenúa el bochorno

Lo peor, es la sensación de impotencia, la falta de soluciones, la asunción de que el Sporting sólo puede aspirar a esto y a nada más. Que si se baja, tampoco pasa nada. No se ve capacidad de reacción, ni en el campo, ni en el banquillo ni en los despachos de Mareo. No hay nada que pueda invitar al optimismo. Es tal el grado de decadencia que atraviesa el Sporting que perder por la mínima en Gran Canaria casi parece un éxito. El marcador fue apretado, pero el baño futbolístico de la Unión Deportiva Las Palmas al equipo gijonés fue tremendo. Sólo Cuéllar, con cuatro paradones que evitaron una goleada de escándalo, y un arreón de diez minutos en la segunda parte se salvaron en un Sporting sin fútbol, sin calidad, sin criterio, sin nada. Un equipo que va camino de batir todos los récords negativos. Un año sin ganar fuera de casa, cinco puntos de los últimos 42. Estadísticas que no hay entrenador, ni club ni afición que lo soporten. Salvo el Sporting, por lo que se ve.

Pueden contarnos las milongas que quieran, pero el Sporting es un equipo a la deriva que juega horriblemente al fútbol. Podría no tener capacidad para practicar un juego ofensivo, pero es que fue a Las Palmas con un planteamiento ultradefensivo, considerando que un empate sería un premio extraordinario, con ocho futbolistas casi limitados a defender, y en la primera parte vio cómo le generaban cinco ocasiones claras de gol, de las que Cuéllar salvó cuatro. Tres centrales, dos laterales, dos mediocentros defensivos, y un sutil toque deja a El Zhar solo delante del portero. Eso es el Sporting. De atacar, ni hablamos. El primer disparo entre los tres palos llegó en el minuto 70, cuando el partido ya estaba cuesta arriba.

FICHA TÉCNICA 1. UD Las Palmas: Javi Varas; David Simón, Lemos, Bigas, Dani Castellano; Roque Mesa; El Zhar (Tana, min. 78), Vicente, Gómez, Jonathan Viera, Mateo García (Momo, min. 69); y Prince Boateng (Livaja, min. 89). 0. Sporting de Gijón: Cuéllar; Douglas, Lillo, Babin (Afif, min. 65), Meré, Canella; Carmona (Rubén, min. 75), Xavi Torres, Sergio Álvarez, Víctor Rodríguez; y Duje Cop (Viguera, min. 60). Gol: 1-0, min. 55: El Zhar. Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Momo (min. 74) y Tana (min. 84), y a los visitantes Xavi Torres (min. 60), Meré (min. 85) y Lillo (min. 88). Incidencias: partido de la decimoséptima jornada de LaLiga Santander disputado hoy en el Estadio de Gran Canaria ante 21.710 espectadores.

Se ve sobre el campo a un equipo desbordado, sin calidad y mal trabajado. Se ve en el banquillo a un entrenador que pega bandazos, que asume no dar con la tecla y que admite públicamente que quizás la solución pase por su marcha, pero deja claro que de él no partirá. Y un entrenador que el viernes, en rueda de prensa, comentó que lo de jugar bien al fútbol era poco menos que una milonga. Bendita milonga la de la Unión Deportiva Las Palmas, que pese a que el marcador no lo indique, le dio al Sporting un baño futbolístico y una demostración de que jugar bonito al fútbol puede ser un buen camino para además competir bien.

Equipo triste, club triste

El equipo, como el club, transmite tristeza, apatía y mal rollo. ¿Qué se puede esperar de una entidad en la que unas horas antes del partido vuelven a encenderse los ventiladores y a quedar al descubierto las diferencias entre el entrenador y el director deportivo? Y mientras Abelardo le traspasa la responsabilidad a Nico Rodríguez, van pasando los días sin que aparezca ningún fichaje que al menos sirva para intentar arreglar la situación. Ya queda un partido menos.

Es la misma inacción que transmiten unos dirigentes que no se sabe con qué tamaño de boca ratifican a Abelardo hasta final de temporada. Los mismos que le firmaron a su técnico el contrato de más duración del fútbol español, en un arranque de populismo que ahora se puede convertir en una losa. Claro que El Pitu se merecía el reconocimiento por los dos milagros realizados, pero sin que eso supusiera hipotecar el futuro de la entidad. Porque los entrenadores, absolutamente todos, acaban cayendo. Esas son las gestiones del consejo que, en unos días, planteará a sus abonados que debe cobrar un sueldo por las horas dedicadas. De las cláusulas de salida por nulo rendimiento de dirigentes, de momento no se han dado detalles.

Del partido, lo mejor fue el marcador, que fue moderado pudiendo haber sido escandaloso. Cuéllar, brillante, salvó cuatro ocasiones claras de los canarios en la primera parte. No pudo hacer más en el minuto 54, cuando Boateng recibió a la espalda de Douglas, sacó un centro raso que Meré cortó desviando hacia su propia portería, el meta lo rechazó pero El Zhar recuperó el balón para disparar a puerta. Lillo intentó sacar la pelota, pero el defensa rojiblanco había superado claramente la línea de gol.

Ángel Medina G. / EFE

A pesar del mal juego, el Sporting pudo empatar el partido. Víctor Rodríguez, completamente apagado (como casi todos sus compañeros), tuvo dos ocasiones claras que falló incomprensiblemente, y Carmona (de los pocos que se salvaron de la quema) estrelló un balón en la cruceta.

La sensación era, en todo caso, que el partido podía durar cuatro días y el Sporting nunca marcaría. La sensación de inacción, de un club, un entrenador y un plantel de jugadores que simplemente dejan pasar el tiempo, a la espera de no se sabe muy bien qué. Por este camino, lo único que espera es el desastre.

