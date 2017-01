Las pateras llegadas a Málaga en una semana ya suponen el 22 por ciento de todo 2016

Las organizaciones de atención a inmigrantes niegan que haya un efecto llamada que razone la oleada de pateras que se está registrando en la última semana y justifican el hecho en la situación de los países de origen de los inmigrantes y la incertidumbre sobre el futuro de la política migratoria europea.

En concreto de 154 personas han llegado en patera a Málaga en los siete primeros días de este año. Prácticamente es el 22 por ciento del total registrado en todo 2016 cuando arribaron a las costas 774 personas en patera. A este ritmo a finales del presente ejercicio se multiplicaría por diez ese número y se superarían las 8.000 personas.

De momento buena parte de los inmigrantes que han llegado a Andalucía han quedado en libertad por la saturación de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España. La plataforma de solidaridad con este colectivo mantiene que esta situación no está provocando un efecto llamada por cuanto la llegada de pateras comenzó mucho antes.

Luis Pernía es presidente de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes: “Sobre todo los subsaharianos no pueden acceder a los puntos de atención de ACNUR en Ceuta y Melilla porque no los dejan pasar las autoridades marroquíes, por lo que están atentos ante cualquier posibilidad de viajar a las costas españolas. Por ello consideramos que esta avalancha no tiene que ver con la saturación de los Centros de Internamiento de Extranjeros”.

Las razonas variadas. La primera, asegura las expectativas de una vida mejor y el huir de la situación que se vive, sobre todo, en los países subsaharianos ya que hay países en guerras, algunas de ellas desconocidas según Luis Pernía: “Sudán del Sur, Somalia, Mali, República Democrática del Congo y otros pequeños conflictos”.

Después está la incertidumbre sobre el futuro de la política migratoria europea: “Creemos que ellos están atentos a la situación ambigua de acogida en Europa. Hay necesidad evidente de un debate político sobre el asunto de inmigración y refugio en Europa”, asegura Luis Pernía.

Comentarios