El San Roque cree tras ganar al Recreativo B (4-2)

El Club Deportivo San Roque ha sumado un triunfo importante tras derrotar por 4 goles a 2 al Recreativo B en el Manolo Mesa que le sitúa a seis puntos de la salvación. Los de Sevi han vuelto a saborear lo que es ganar en un partido que se puso de cara muy pronto, cuando Copi a los seis de juego aprovechaba una falta botada por Nacho Fernández para abrir el marcador.



Cinco después, en el 11', Mario tenía que dejar su sitio a Maki por una contractura que le hace ser duda para el partido del miércoles ante el Algeciras. El filial recreativista fue entrando poco a poco en el partido y sin llegar en exceso, logró el empate pasada la media hora con un gran gol de falta directa de Iván que ponía el 1-1 en el electrónico. No todo serían malas noticias para los rojillos que vieron como el visitante Gustavo veía la roja directa en el 44' por una dura entrada.



En la segunda mitad, consigna clara en el San Roque: Intensidad. Con ella, los de Sevi no tardaron en adelantarse gracias a un tanto de Maki rematando en escorzo un envío y poco después, el tercero, gracias a Ledesma que se anticipó en un centro de Cheito para colocar el 3-1 que daba mucho aire a los sanroqueños. Sin embargo, el Recre B no desfalleció y se metió en el choque con un gol de penalti de Iván a falta de más un cuarto de hora para el final.



Pese a todo, no tardó el 'Sanro' en romper el partido del todo con el cuarto y definitivo gol, obra de Nacho Fernández que sentenció un duelo que invita a la familia rojilla a soñar con la permanencia que se sitúa a seis puntos con un partido menos.

FICHA TÉCNICA:



CLUB DEPORTIVO SAN ROQUE (4): Guille; Toledo, Pereira, Pablo de Castro, Cheito, Cintas, Cristian Reyes (m.77, Chapa), Nacho Fernández, Copi, Mario (m.12, Maki) (m.59, Ledesma), Javi Fernández.



RECREATIVO DE HUELVA B (2): Sergio; Soler, Gustavo, Aitor, Juanma, Cerpa, Sergio Pérez, Misffut, Salvi (m.67, Javi), Iván, Víctor (m.62, Miguel).



ÁRBITRO: Paradas Mazuelas, de Málaga. Amonestó por parte local a Guille, Cintas, Pablo de Castro, Toledo y por parte visitante a Salvi, Sergio Pérez. Expulsó por parte visitante en el minuto 44 con roja directa a Gustavo.



GOLES: 1-0 (m.6, Copi); 1-1 (m.36, Iván); 2-1 (m.53, Maki); 3-1 (m.67, Ledesma); 3-2 (m.73, Iván, de penalti); 4-2 (m.75, Nacho Fernández).



INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 21º jornada del Grupo X de Tercera División disputado en el Manolo Mesa ante unos 250 espectadores.

