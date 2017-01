La Unión roza la heroica ante el Betis B (2-3)

Cruel derrota de la Unión Deportiva Los Barrios que ha caído por 2 tantos a 3 ante el Real Betis B en el San Rafael con un penalti fallado en el tiempo de descuento. Partido muy competido en la Villa desde el inicio con una Unión que basó su juego en buscar la figura del estilete Chico Díaz en ataque mientras que el filial bético no terminaba de dar con la tecla.



Pese a ello, los de José Juan Romero dispusieron de la primera llegada en ataque con un cabezazo desviado de Francis a los once minutos. Los barreños seguían intentándolo y poco después del ecuador del primer acto, fue el visitante Pozo el que desbarató las opciones de Chico para meter la pierna en un gran centro de Miki. El partido fue entrando en calor y a la media hora, Loren probó fortuna con un chut desde fuera que rechazó Goito que poco después se convirtió en el protagonista para mal de la acción rechazando hacia su portería un envío del atacante bético desde la banda.



La Unión seguía creyendo y no tardó en empatar, a los 40 minutos, con un gol del juvenil Nalys recibiendo un balón dentro del área. Con el empate se llegó a los vestuarios, antes de una segunda mitad en la que a los 53 de juego, una salida a deshora del meta tarifeño de Los Barrios acabó señalada como penalti que Loren transformó en el 1-2.



Los de Rafa Escobar trataron de no irse del partido pero el Betis B se mantenía muy cómodo en ese escenario de partido. Tanto que en la recta final puso el tercero de nuevo con el mayor peligro de los verdiblancos, Loren, que hizo un tanto que no acabó con las aspiraciones de los barreños que se metieron de nuevo en el choque tras un golazo de Chico Díaz que sorprendió a De la Calzada desde campo propio en el 90'.



El amor propio de los de la Villa les hizo que una caída en el minuto 94 fuera decretada como penalti pero su lanzamiento se marchó al larguero y el bote posteriormente se perdiera lejos de la portería dejando con la miel en los labios a una Unión que remó para quedarse en la orilla y a cuatro puntos de la salvación.

FICHA TÉCNICA:

UNIÓN DEPORTIVA LOS BARRIOS (2): Goito; Domingo Utrera (m.71, Álex Toral), Nalys, David Garrido (m.71, Chupi), Pedro Muñoz; Miki, Ezequiel Rojas, Domingo Ferrer, Antoñito, Chico Díaz, Labra (m.80, Fosela).

REAL BETIS B (3): Ángel De la Calzada; Paco, Redru, Jesús Pozo, David Hinojosa; Nacho, Francis (m.82, Sergio), Kiki (m.80, Julio), Junior (m.88, Omar), Narváez, Loren.

ÁRBITRO: Nourdin Aderrahman, de Melilla. Amonestó por parte local a Miki, Domingo Ferrer, Pedro Muñoz, Garrido, Álex Toral y por parte visitante a Nacho. Expulsó por parte local al técnico Rafa Escobar en el minuto 67 y por parte visitante a Nacho en el minuto 93 por doble amonestación.

GOLES: 0-1 (m.34, Goito, en propia puerta); 1-1 (m.40, Nalys); 1-2 (m.53, Loren, de penalti); 1-3 (m.81, Loren);

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 21º Jornada del Grupo X de Tercera división disputado en el Polideportivo San Rafael de Los Barrios ante unas 400 personas.

