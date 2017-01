Carrión: "No sé qué nos pasa en casa"

Luis Carrión no acaba de saber qué le ocurre a su equipo en el Arcángel. El Córdoba no gana en casa desde septiembre del año pasado. "Trabajamos igual para jugar en casa que fuera. Creo que fuera hemos hecho partidos buenos, nos cuesta un poco más aquí, sobre todo hoy la segunda parte. Hay que estar tranquilos, llegarán las victorias en casa. No tiene que pesar jugar en casa, creo que la gente ha apoyado, hasta al final han apoyado", comentó Carrión, quien valoró el bajón de los suyos en la segunda parte. "Veníamos de un partido de Copa, pero no han jugado muchos del otro día, por lo que no vale el cansancio como excusa. Hay que arriesgar un poco más independientemente del minuto que sea. Da la sensación, que estamos un poco partidos, nos ha costado tener el balón. No me voy satisfecho de la segunda parte, pero creo que hemos hecho una muy buena primera", aseguró el técnico.

Por último, Carrión quiso valorar el trabajo de su equipo. "Hemos hecho buenos partidos, hemos ganado en Oviedo, en Reus, hemos ganado al Málaga dos partidos, hemos empatado con el Rayo. Este es un equipo muy bueno, con gente de calidad y nos han dominado porque son buenos. El equipo está para competir por el objetivo. Hemos hecho buenos partidos contra buenos equipos. Nos falta rematar en casa, meter las ocasiones, mejorar lo de perder el balón tan rápido", concluyó el entrenador cordobesista.

