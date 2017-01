Injusta y dura derrota del Elche C.F. ante un Cádiz con mucha pegada

El Elche C.F. vivió otra mala tarde ante el Cádiz, histórica "bestia negra" franjiverde. En esta oportunidad la inspiración del delantero Dani Güiza condenó al conjunto ilicitano a una derrota que no mereció. Pelayo Novo adelantó al Elche con un bonito gol tras una gran acción de Pablo Hervías. Sin embargo, el guión del encuentro cambió radicalmente cuando Róber Correa fue expulsado en el minuto 23 por doble amarilla tras derribar a Ortuño en una acción que pudo evitar.

El propio Alfredo Ortuño firmaba el 1-1 tan sólo seis minutos después al cabecear al fondo de la red un córner muy bien botado por Álvaro García. El Elche se quedaba con 10 y propiciaba en un fallo de marcaje la igualada, pero el equipo dirigido por Alberto Toril no se acobardó y en la 2ª mitad dominó y fue capaz de meter al Cádiz en su medio campo. Dorca, Nino, Hervías y Pelayo perdonaron y en el minuto 81 emergió la figura de Dani Güiza para poner el 1-2 que parecía definitivo.

El Elche no se rindió y en el 86 Guillermo puso un centro perfecto desde la derecha para que Armando lograra de cabeza el 2-2 y pusiera patas arriba el estadio Martínez Valero. La alegría se convirtió en un auténtico mazazo cuando Güiza aprovechó un error del propio Armando y batió con clase al guardameta local Juan Carlos Martín para dejar el 2-3 final. El Cádiz de Álvaro Cervera sigue lanzado y no para de ganar.

El propio técnico cadista reconoció que "no jugamos bien, pero tuvimos la fortuna de llevarnos los tres puntos. La calidad de Güiza decidió el encuentro, aunque especialmente en la 2ª mitad no fuimos capaces de tener el balón ni de salir más de nuestro campo". Por su parte, el técnico del Elche, Alberto Toril afirmó que "hemos hecho un gran esfuerzo, pero no ha sido posible. Generamos ocasiones suficientes a pesar de jugar 70 minutos con uno menos. Al final se te queda cara de tonto porque hicimos muy buen partido".

