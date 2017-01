El Conil necesitó muy poco para superar a un decepcionante Xerez DFC

CONIL C.F 1 - XEREZ DFC 0

Acaba la primera vuelta de la liga y las dudas vuelven a ceñirse sobre el Xerez DFC. El campeonato lo empezaba con dudas ante el San José, con el que se enfrentará el próximo domingo, y ahora, termina la primera parte con pocas ideas y poco fútbol para lograr ascender a Tercera. Partidos con más sombras que luces y una pregunta que planteábamos cuando Pendín estaba en el banquillo y que planteamos también ahora con Franzon: ¿A qué juega este equipo? ¿Con qué fútbol quiere acabar entre los tres primeros?. Ante el Conil se vieron demasiadas carencias. Con muy poco, el rival se llevó el partido. Uno a cero y a otra cosa.

El partido comenzaba con mayor insistencia del rival sobre la portería contraria. En los primeros diez minutos, el Conil llevaba el peso del encuentro frente a un Xerez que se sentía arropado por la cantidad de aficionados xerecistas que acudían al Pérez Ureba. Pasado el cuarto de hora inicial llegaba la primera clara para los de Sánchez Franzón. Goma recibía el balón dentro del área, pero Jairo desviaba a córner. A pesar de ello, los locales eran los que disponían de nuevas ocasiones para adelantarse en el marcador.

A la media hora de partido, Goma volvía a tener una nueva oportunidad para adelantar al Xerez DFC. Tras un sombrerito de Caballero para zafarse de un rival, el canterano disparaba cruzado y cerca del poste de Jairo. El equipo de Sánchez Franzón no se encontraba cómo do sobre el campo. Así se llegó al final de una estéril primera parte en la que los futbolistas azulinos no pudieron desplegar su mejor juego.

En la segunda mitad, los jerezanos, salieron más enchufados. En apenas tres minutos disponían de dos córners a favor pero en ninguna de las dos ocasiones se conseguía abrir la lata. El juego no era brillante, las llegadas al área del Conil eran cada vez más habituales, pero ni Goma ni Javi Tamayo, que pudieron hacer gol, lo consiguieron.

Los locales también disponían de alguna oportunidad peligrosa. Adri Domínguez abortaba de manera espléndida un contragolpe amarillo y posteriormente Edu Villegas atajaba un disparo desde la frontal de su área. Tras esto llegaba la ocasión más clara hasta el momento para los xerecistas. Un balón muerto dentro del área caía en los pies de Antonio. El remate del central lo desviaba Jairo a saque de esquina.

En el 77' llegaría el gol local. Un disparo lejano de Mario se colaba en la portería de Edu Villegas poniendo el 1-0 en el marcador. Tras el tanto, el árbitro suspendería el partido por incidencias con el público. Tras unos diez minutos de parón se reanudaba el encuentro.

Pedro Herrera, que entró al terreno de juego en el tarmo final, tenía la oportunidad de igualar la contienda con un magnífico disparo desde fuera del área pero un auténtico paradón de Jairo evitaba que se hiciera realidad. El Xerez DFC lo intentaba a la desesperada pero ni Javi Tamayo, ni Pedro Herrera, ni Cuenca consiguieron hacer el empate, por lo que ese 1-0 ponía fin a la racha positiva de los xerecistas y provocaba la primera derrota de la era Sánchez Franzón.

FICHA TÉCNICA:

Conil CF: Jairo, Mario, Silveira, Fran, Rubén, Narváez (Adrián, 53'), Zequi (De Gomar 66'), Bicho (Antonio Naváez 91'), Cornejo, Crespo (Pablo 81') y Cota.

Xerez Deportivo FC: Edu Villegas, Adri Domínguez, Borja Perea, Antonio, Álvaro Ramírez, Moreno (Pedro Herrera 77'), Barba, Goma (Copero 66'), Carlos Cuenca, Caballero (Biri 70') y Javi Tamayo.

Goles: 1-0: Mario (77').

Árbitro: Fernando Lafuente Sánchez (Sevilla). Amonestó con amarilla a Cornejo, Bicho, Rubén, Crespo, De Gomar, Silveira y Fran por parte del Conil y a Benítez, Moreno, Tamayo y Álvaro Ramírez por parte del Xerez. El partido se suspoendió durante unos instantes porque el colegiado entendía que la seguridad de los árbitros no estaba garantizada.

Incidencias: partido correspondiente a la 19ª jornada de División disputado en el Municipal Antonio Pérez Ureba ante unos 600 espectadores, la mitad de ellos llegados desde Jerez.

