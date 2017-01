Mucho respeto y poco fútbol

JEREZ INDUSTRIAL 1 - TREBUJENA C.F 1





Jerez Industrial y Trebujena empiezan la segunda vuelta tal y como empezaron el campeonato. Con reparto de puntos, con el mismo resultado, empate a uno y con dos partes de un mismo encuentro para cada uno de los equipos. La primera mitad, en efecto fue más para el equipo que entrena Mendoza. Al líder le costó encontrarse en el terreno de juego de Chapín, donde se jugaba el partido, por cierto, con un ambiente excepcional. Y el segundo acto fue mucho más para ell rival, al que le faltó poco para llevarse el partido. Valiente Toni López en el planteamiento del partido en esa segunda mitad. El Industrial notó la salida del campo de Daza, que pidió el cambio a Mendoza y sin él este equipo funciona bastante menos. El conjunto jerezano jugó mucho tiempo encerrado atrás y el gol del empate se veía venir. Por mucho que el técnio de El Chicle le pidiera a los suyos que salieran de la cueva, el rival apretaba hasta casi la extenuación.

Faltó fútbol el Chapín entre dos equipos que se conocían mucho y que se temían quizás demasiado. El partido en la primera mitad no tenía dueño, ni dominador claro. Los primeros en avisar fueron los industrialistas con una incursión dentro del área de Villa que le ganó a Juanjo en velocidad, pero su disparo lo terminaría rechazando la defensa rojilla. Poco antes de llegar a la media hora de juego llegaría el primer gol del partido. Una gran jugada personal de Piñero acabaría adelantando en el marcador a los blanquiazules. El jugador apuraría hasta la línea de fondo y terminó cediendo atrás para que marcara Daza. La respuesta del Trebujena no tardaría en llegar. Sólo un minuto después Fran Mina cruza demasiado su disparo ante la portería de Samuel. El once del Trebujena lo volvería a intentar con una falta en la frontal del área, pero su lanzamiento saldría muy desviado. Por delante en el marcador, el Jerez Industrial dejó muy claras sus intenciones, acabar con el rival a la contra, aprovechándose de que el equipo de Toni López jugaba con una defensa muy adelantada. A balón parado, a falta de cinco minutos para el final de la primera mitad, Daza trataría de sorprender desde lejos en el lanzamiento de una falta, pero estaba bien colocado Samuel, que atrapó sin mayores problemas. Así acabaría la primera mitad. A los vestuarios se marchaban con ventaja en el marcador por la mínima del Jerez Industrial, pero con la sensación de que el encuentro estaba aún muy abierto y en ningún caso decidido. La igualdad sobre el terreno de juego había marcado estos primeros cuarenta y cinco minutos.

En la reanudación, el Trebujena salió claramente a por el partido y su rival le cedía peligrosamente la pelota y los espacios. Un centro de Abraham estuvo a punto de rematarlo Juli tras un fallo clamoroso en el despeje de la defensa, que dejó el balón muerto en el interior del área y al pie del nueve del Trebujena que no acertó en el remate. El equipo de Toni López maduraba el partido en busca del empate., que estaba claro llegaría más pronto que tarde. Juli estuvo a punto de lograr la igualada, pero su lanzamiento se marcharía por encima del travesaño de la portería defendida por Samuel. A falta de apenas cinco minutos para el final llegaría la igualdad en el electrónico de Chapín. Rubén, de disparo lejano tras recibir el pase de Sánchez, enviaría el balón al fondo de la red. Un gran gol y un justo premio al trabajo bien hecho en esa segunda mitad por los trebujeneros. Hasta el final, poco más. Estiró líneas el Jerez Industrial, a buenas horas, pero ya era tarde. El partido terminaría con empate, pero con la sensación de que si dura un poco más igual ni puntúa el conjunto jerezano.

