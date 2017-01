En Tudela se acabó el confort

Otra vez el Tudelano, nuevamente en Navarra. La Cultural unió a la segunda derrota consecutiva su peor actuación en todo el curso y ve como su holgada diferencia de hace pocas semanas en la cabeza de la tabla prácticamente se ha esfumado. El anunciado bajón de juego y resultados ya están aquí.

El cambio de entrenador en el equipo navarro espoleó a un equipo en crisis. Dicen los lugareños que con Iñigo Valencia se recuperó la esencia de la etapa de Mandiola: intensidad, agresividad, fútbol directo y solidez defensiva. Suficientes argumentos para anular por completo a un líder desconocido.

Con la incidencia de las bajas en su alineación y las secuelas de la gripe en alguno de los titulares, el once leonés deparó como principal novedad la primera inclusión en el once de José León, como centrocampista junto a Mario Ortiz. El madrileño fue de lo mejor abarcando campo e, incluso, asomando al área rival donde la Cultural no mordió. Los cuatro atacantes no jugaron, padecieron.

Tras un prometedor inicio, con dos llegadas que Colinas no pudo traducir en remate, el Tudelano y su propuesta ganaron terreno. A ello contribuyó el irregular estado del césped. Tan incómodo como los propios rivales. Controles forzados, conducciones trabadas, regates imposibles...En todo caso, careció la Cultural de un plan B para su elaborado fútbol.

Empezaron a llegar los centros laterales al área de Vallejo, que en una indecisión con Morgado dejó la pelota a placer para que Javi Cabezas chutara fuera. Espoleado por su afición, el Tudelano siguió merodeando, córner a córner, centro a centro. Como el que en zona de gol midió el salto de Chema Mato y Morgado. Terminó rematando a gol el "10" blanco, pero la acción fue invalidada por falta previa. Era el minuto 45. A la Cultural le había salvado la campana arbitral.

Gallar no pudo con la defensa Tudelana / Carolina Felipe

En este tramo, su bagaje ofensivo se resume en un disparo de Bastos que atajó sin apuros Pagola, que vivió en la más absoluta soledad. Su marco no fue amenazado y con eso nadie contaba. El panorama apenas varió tras el intermedio. La estéril posesión de la Cultural tuvo la respuesta directa del Tudelano con un gigante Lázaro, un "ladrón de guante blanco" desde el que entender la fuerza del cuadro local. De sus botas nació la acción que continuó Delgado con un balón a la espalda de Morgado donde corrió Cabezas superando al zaguero, corriendo ante Vallejo y batiéndole a su derecha. Por cuarta salida consecutiva la Cultural iba a remolque en el marcador.

Con media hora por delante, De la Barrera dio la manija a Cristóbal y terminó eliminado defensas e incorporando a Ortí a una de las bandas para ganar más opciones ofensivas. No era el día de la Cultural, hoy un equipo sin magia. Su acoso al marco se saldó con un intencionado y lejano remate de Gallar que se perdió por encima de Pagola. Pese a su insistencia, el extremo actuó sin brillo. Y mientras no aclare su porvenir, seguirá en el centro de todas las miradas.

El triunfo tudelano pudo ser más amplio. Vallejo, que antes del tanto había desvíado un chut de Pau Franch, se arrojó a los pies de Jiménez para abortar otra clara acción de gol. La suerte estaba echada. Tudela trae de cabeza a un líder que ha perdido fuelle y que afrontará el derbi provincial con el estado de confort agotado. Por primera vez a él le toca levantarse.

CD TUDELANO 1: Pagola; Delgado, Lalaguna, Corral, Juanmi; Lázaro; Cabezas (Jiménez, 75'), Ros, Chema Mato, Ardanaz (Vega, 83'); Pau Franch (Ion Vélez, 71').

CULTURAL 0: Vallejo; Bastos, Yeray, Morgado (Cristóbal, 60'), Forniés (Ortí, 68'); José León, Mario; Gallar, Toni, Colinas; Benja.

ÁRBITRO: Fernández Pérez (Cataluña). Amonestó a Chema Mato, Lázaro y Gallar.

GOLES: 1-0- Javi Cabezas (minuto 58).

Comentarios