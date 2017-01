Més forfets dels previstos tot i una ocupació inferior a l'esperada

Per sota del previst s'ha quedat l'ocupació turística aquestes festes al Pirineu de Lleida. No s'ha superat el 70%, especialment aquest darrer cap de setmana de Reis. A les pistes, la falta de nevades s'ha substituït per neu artificial i això ha permès vendre fins a 220 mil forfets.

El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, assegura que si bé, entre Nadal i Cap d'Any, es van tenir ocupacions del 90 i 100%, tal com deien les previsions, a partir del 2 de gener l'afluència ha anat minvant més de l'esperat. La manca de nevades hi pot haver influït. Segons Juli Alegre, director del patronat de Turisme de la Diputació, l'ocupació mitjana s'ha quedat en un 70% quan la previsió era arribar al 75% de mitjana.

A les estacions, s'han venut 220 mil forfets aquests 15 dies, segons Turisme de la Diputació. A Baqueira els ha salvat la neu artificial. Xavier Ubeira, director comercial de l'estació, assegura que això els ha salvat entre la cota 2.000 i la 1.500 on la manca de nevades s'ha fet especialment crítica arran de l'anticicló d'aquestes últimes setmanes.

Segons la Diputació, entre forfets, ocupació turística, restauració i compres, l'esquí ha generat aquestes festes un impacte econòmic de 40 milions d'euros.

Comentarios