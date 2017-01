Biel Ribas brilla en el UCAM de Francisco, que debuta sumando en Alcorcón

Francisco debutó en partido oficial de Segunda División con un punto valioso en el campo del Alcorcón. El UCAM Murcia demostró solvencia defensiva, no cometió fallos e incluso trató de marcar al contragolpe. Entre ese planteamiento y dos paradones de Biel Ribas, el cuadro universitario logró un empate que no le saca del descenso pero que sí alberga esperanza.

La primera mitad apenas contó con ocasiones. Tras un remate inicial de Navarro en un córner, Biel no tendría trabajo en esos minutos. Nono y Vicente lo intentaban al contragolpe, pero no encontraban rematador. El Alcorcón controlaba, pero el UCAM no pasaba apuros.

Más complicada fue la segunda mitad, sobre todo en los primeros minutos. Tras un aviso de Elgezabal en un córner, David Rodríguez veía como Biel Ribas le sacaba un chut bocajarro y otro la defensa. Entremedias, Jona chutaba a la escuadra pero Dmitrovic evitaba con su estirada el tanto universitario. En la última media hora se redujo la intensidad con los cambios (debutó sin mucho tiempo ni ocasiones Cedrick) y ambos se tuvieron que conformar con el empate.

FICHA TÉCNICA:

Alcorcón: Dmitrovic; Fede, Elgezabal, David Navarro, Bellvís; Víctor Pérez (Aguza 60'), Toribio; Óscar Plano, Pablo Pérez (Iván Alejo 66'), Kadir (Álvaro Rey 78'); y David Rodríguez.

UCAM Murcia: Biel Ribas; Tekio, Hugo Álvarez, Albizua, Morillas; Juande, Basha; Collantes, Nono (Imaz 58'), Vicente (Cedrick 79'); y Jona (Natalio 85').

Árbitro: De la Fuente Ramos (castellano-leonés). Amonestó a Nono (20'), Tekio (24'), Víctor Pérez (52'), Óscar Plano (83') y Albizua (87').

Estadio: Santo Domingo. 2.245 espectadores.

Comentarios