Un golazo de Javi Bueno da los tres puntos al líder Cristo ante La Bañeza

CD Cristo Atlético 2

Guillermo, Isma, Garci, Marcos, Levas, Javi Bueno, Víctor Abajo, Blanco, Adrián, Camilo y Aitor.

Banquillo

Marcos P.S.

Charly

Alan x Víctor Abajo 82'

Viti x Adrián 53'

Pablo

La Bañeza 1

Alex, Íñigo, Agus, Fran, David, Rober, Sergio Fernández, Sergio Rodríguez, Varo, Mateo, Eriz

Banquillo

Sánchez P.S.

Pablo x David 46'

Matos x Sergio Fernandez 64'

Ricardo

Pablo Martínez x Mateo 64'

Árbitro Valdés Varela del colegio berciano. Amonestó a Camilo, Adrián, Blanco y los visitantes David y Agus

Goles: 1-0 Camilo 24', 1-1 Pablo Martínez 78', 1-2 Javi Bueno 90'

Crónica

Suma y sigue del Danisa Cristo Atlético que esta vez tuvo que esperar a las postrimerias del encuentro para sumar un triunfo más.

Al final la pegada del líder marcó la diferencia después de un partido muy igualado.

Los locales saltaron al terreno de juego con la intención de cobrar ventaja en el marcador. Dominaron, jugaron mejor que La Bañeza y generaron las ocasiones suficientes como para adelantarse. Las más claras fueron para Adrián que hasta en dos ocasiones puso en jaque el arco de Alex y Aitor que también merodeó el area con peligro pero unas veces la falta de puntería de los de Lolo Infante y otras el acierto de Alex mantenían el partido igualado. Así hasta el minuto 24 que los palentinos no perdonaron. El primer gol de partido nació de un balón en profundidad que buscaba a Camilo. El pichichi morado se quedo solo ante el cancerbero y superó a Alex con un remate inalcanzable para el portero que no pudo hacer nada en esta ocasión por evitar el tanto. Los pupilos de Luis Carnicero intentaron reaccionar tras el jarro de agua fría y consiguieron anotar pero el colegiado anuló el tanto de Varo. La jugada nace en un pase comprometido de Ismael a Guillermo. El meta intenta evitar que el cuero salga a saque de esquina pero dejó la pelota franca a los Bañezanos para que solo tuvieran que empujar a placer pero el árbitro anuló la jugada al interpretar que el balón había salido por línea de fondo y concedió corner. Los leoneses fueron los dueños del choque en el tramo final aunque el Cristo también generó peligro en alguna acción a balón parado. Por ejemplo en un libre directo desde la frontal cuando agonizaba la primera mitad que se marchó fuera. Así se llegó al final de una primera parte repleta de alternativas en la que la puntería del líder marcó la diferencia que campeaba en el marcador.

Tras la reanudación el partido siguió con la misma decoración. La Bañeza se encargaba de tener el dominio territorial y controlaba y dominaba el juego mientras que el Cristo esperaba bien ordenado atrás intentando en un contragolpe poder matar el partido. Los palentinos bien agazapados apenas concedían espacios y las ocasiones de los bañezanos no acababan de llegar para al menos intentar rescatar al menos un punto. Parecía casi imposible que el tanto del empate pudiese llegar en una acción elaborada y hubo que esperar a doce minutos del final para que los de Carnicero empatasen la contienda. El empate nace en un saque de esquina que sale rechazado para que Pablo Martínez que ingresaba en la segunda mitad sirviese como revulsivo para poder empatar. El líder no se iba a conformar con el punto y apretó el acelerador en el tramo final. Avisaba primero Blanco con alguna ocasión pero la sentencia no llegaría hasta el último minuto. Javi Bueno se encargó de ejecutar a la perfección un libre directo que entró de manera inapelable por la escuadra sin ninguna opciones para que Alex pudiese evitar la derrota. Tras el tanto no hubo margen para la reacción y La Bañeza acabó doblando la rodilla ante un líder que impuso su pegada.

La peor noticia es la lesión del media punta Adrian, que parece sufrir una rotura de fibras.

Comentarios