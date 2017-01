Noche para olvidar de la Real Sociedad. El equipo txuri-urdin perdió sin paliativos contra el Sevilla en Anoeta, en un encuentro en el que se vió completamente superado. Al equipo de Eusebio le cayeron cuatro goles, pero la goleada pudo haber sido mayor, porque concedió demasiadas ocasiones a un Sevilla que no perdonó y le pasó por encima sin discusión. Y es que todos los goles llegaron por claros errores defensivos, algo que seguramente hace que la derrota duela todavía más.

Los males de la Real empezaron realmente a raíz del primer gol del Sevilla. Le hizo mucho daño, no fue capaz de levantarse y se fue deshaciendo como un azucarillo, mientras el Sevilla se hacía cada vez más grande. Hasta entonces, el partido estaba igualado. Incluso, podría decirse que la Real había merecido adelantarse en el marcador, porque la mejor ocasión la había tenido Willian José, en un disparo cruzado a la media vuelta desde la frontal. Pero esa buena entrada al partido no tuvo continuidad. Y cuando el Sevilla, que hasta entonces no había creado peligro, hizo su primer tanto, obra de Ben Yedder tras recoger un rechace de un balón que no fue capaz de atajar Rulli, todo se vino abajo como un castillo de naipes.

El plan de Euebio se estrelló constantemente contra el muro defensivo del Sevilla, que empezó a presionar cada vez más arriba y a agobiar la salida de balón de la Real. Los errores en la creación, provocados por la intensidad sevillista, crearon imprecisiones y dudas en los realistas, como en el segundo gol, que llegó tras un mal despeje de Yuri Berchiche.

En la segunda parte, el guión no cambió excesivamente. Es verdad que la Real salió con un punto más de chispa para reducir diferencias, pero era un quiero y no puedo. Porque realmente apenas creaba nada de peligro. El Sevilla estaba muy bien puesto, y encima a la contra le hacía mucho dañó. Así llegó el tercer gol de la sentencia. Aritz Elustondo no despejó un balón largo y permitió a Ben Yeder servir en bandeja a Pablo Sarabia el tanto que mataba el partido. Llegaría un cuarto, para que el delantero francés completara su hat-trick, otra vez por culpa de un error clamoroso del centro de la defensa de la Real. No era la noche de la Real, y se notó. Todo salió mal. Bueno, todo no. La afición estuvo increíble aplaudiendo y coreando el nombre de su equipo al unísono cuando el Sevilla marcaba el definitivo 0-4. Fue el borrón de una gran temporada. El Sevilla fue mejor, ahora toca pensar en rematar la faena copera.

