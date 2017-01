El Retabet.es GBC volvió a perder a domicilio. Esta vez en cancha del Araberri en Vitoria, donde volvió a perder toda la consistencia que sí tiene en el Gasca, delante de su afición. Es otra cruz a domicilio, otra muesca a mejorar en una buena temporada, pero en la que como visitante está encontrando su debe, ese aspecto a mejorar para luchar hasta el final por el playoff. Los de Porfi Fisac perdieron 77-60, con demasiada claridad como para pensar en lograr algo positivo.

El Araberri arrancaba el partido anotando desde su punto de referencia y tomaba la delantera desde el inicio con un parcial 7-0 a manos de Hearst en los primeros minutos. Los de Porfi Fisac no lograban anotar hasta que Capel cortaba la mala racha con un triple al que seguía Carlson para inicial la remontada frenando el ataque rival. El GBC trataba de imprimir su ritmo al partido y lograban ponerse por delante, pero los gasteiztarras conseguían volver a adelantarse. Ninguno de los equipos terminaba de destacarse y se mantenía la igualdad en el marcador, aunque los guipuzcoanos lograban una pequeña ventaja finalizando el periodo a 17-19 con una canasta de Pino, que por suerte volvía a la cancha tras unas semanas sufriendo molestias.

Volvía la igualdad en el segundo cuarto, aunque los locales lograban tomar de nuevo una pequeña renta. A pesar de no encontrar fluidez en ataque, el GBC apretaba en defensa para no dejar que su rival se escapase, y aún así los de Arturo Álvarez lograban zafarse y sacar 8 puntos de ventaja. En mitad del periodo, unas buenas defensas detenían la anotación durante varios minutos. A pesar del apoyo de los seguidores del Gipuzkoa Basket desplazados a Vitoria, el equipo no lograba remontar la distancia con triple de Carlson en los segundos finales incluido, pero encontraba respuesta de manos alavesas, y el descanso llegaba a 38-27.

Pino abría la segunda parte del encuentro con una canasta con la que el equipo quería comenzar la remontada. Pardina sumaba también, pero los locales anotaban un triple que seguía manteniendo su renta. Subía la intensidad pero los 10 puntos de diferencia no terminaban de rebajarse mediado el tercer acto. Pino lideraba al GBC para tratar de recortar y ponerse a 6. Carlson ajustaba aún más y el triple de Simeonov dejaba la diferencia en uno. A pesar del esfuerzo no lograban darle la vuelta al marcador los de Fisac y los locales volvían a escaparse y ponerse a 7 (52-45).

Uriz sumaba desde el 6.75 para volver a empujar al equipo hacia la remontada, pero una vez más Araberri mantenían las distancias y se escapaban una vez más. Los de Álvarez se sentían cómodos en su cancha, demostraron su calidad y deseos de victoria ante un Gipuzkoa Basket que no encontró la tecla para continuar su buena racha y caía por un contundente 77-60.

Comentarios