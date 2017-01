Any nou, mateixos errors

La il·lusió de començar l’any amb bon peu era màxima. Un Juan Merino que debutava a la banqueta grana en substitució de Vicente Moreno i que a més a més ha apostar per incloure a l’onze titular a Emaná, Barreiro, Luismi i Perone, fins al moment els quatre fitxatges del mercat d’hivern.

La imatge i el joc de l’equip ha millorat i el Nàstic ha estat superior al Tenerife, no obstant, als deu minuts de partit, en una jugada a pilota aturada els visitants han tornat a fer mal al Nàstic en el seu punt més dèbil. Als 11 minuts de joc, Cristo ha rematat al segon pal un córner que suposava el 0 a 1.

El Nàstic ha reaccionat positivament al gol, i a través de Manu Barreiro i Uche, han posat a prova al porter visitant Dani. Just abans del descans, Barreriro ha tingut l’ocasió més clara per als grana, en una centrada lateral que el davanter gallec ha rematat a la frontal de la petita però que Dani, amb una mà providencial ha evitat l’empat.

A la represa, els de Merino han continuat dominant l’encontre, i al minut 55 una excel·lent jugada per la banda dreta de Jose Carlos ha acabat amb el gol de l’empat. Era l’1 a 1. I quan millor estava el Nàstic, ha arribat l’expulsió de Manu Barreiro que veia la segona targeta groga per no dur una de les seves espinilleres. Una expulsió absurda però que ha passat factura al Nàstic, que ha hagut d’afrontar la darrera mitja hora de partit amb inferioritat numèrica. Tot i això, Luismi, que ha acabat en bona nota el dia del seu debut, s’ha inventat una fantàstica assistència entre línies cap a Muñiz que el davanter asturià no ha sabut resoldre amb eficàcia davant del porter del Tenerife. Tot i jugar amb deu homes el Nàstic ha donat una bona imatge i només li ha faltat una mica d’encert de cara a porteria per endur-se la victòria.

El punt és insuficient per a un equip que segueix com a cuer, encara que l’actitud de l’equip dóna esperança en somiar en la permanència. El proper dissabte el Nàstic visitarà l’UCAM Murcia en la darrera jornada de la primera volta. Encara que tal i com deia Merino en roda de premsa, s’ha de millorar amb les jugades a pilota aturada. El primer error del partit li ha sortit car al Nàstic. Any nou, però mateixes costums i mateixos errors del passat.

Comentarios