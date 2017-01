‘Vuelta al cole’

Tal día como hoy, hace cinco años, en una mañana tan soleada y fría como ésta, yo estaba en el hospital.

Afortunadamente, no me ocurría nada grave, al revés… me encontraba allí por casi lo único bueno por lo que puede uno encontrarse en un centro hospitalario: porque se suponía que era el día previsto para que naciera mi hijo, después de 40 semanas de embarazo, aunque luego Daniel, como casi todos los niños que vienen al mundo sin cesárea, nació cuando quiso, o sea, unos cuantos días después de lo esperado. El caso es que recuerdo perfectamente aquel 9 de enero, aquella mañana de nervios en la que acabé regresando a casa con una extraña sensación de impaciencia, porque me moría de ganas de ver la carita de mi bebé y sentía que ya no podía esperar ni un minuto más, que llevaba ya mucho tiempo, demasiado tiempo, necesitando tenerle en mi vida.

Qué poco intuía entonces, en realidad, lo mucho que iba a cambiarla…

Qué poco sabía, en realidad, acerca de cuánto se puede llegar a querer a otro ser humano… sin límite, sin medida, sin esperar absolutamente nada a cambio.

Qué poco imaginaba (yo, que de imaginación no ando precisamente escasa), hasta qué punto podía una cosita tan pequeña darle la vuelta, como un calcetín, a la que hasta ese momento había sido mi lista vital de prioridades.

Pero así fue, y, como suele ocurrir, la realidad superó a lo soñado, y ya nada ha vuelto a ser igual desde entonces. Quedaron atrás muchas lágrimas, muchas noches en blanco, los duros momentos en los que llegas a pensar que no vas a conseguirlo… y apareció una sensación nueva, indescriptible, en cierto modo inesperada: la sensación de que ya nunca volverás a ser sólo tú, de que siempre habrá algo que te haga terriblemente vulnerable. La sensación de que, hagas lo que hagas, tu felicidad dependerá ya, hasta el fin de tus días, de la felicidad de otra persona. La certeza, íntima e inamovible, de que acabas de descubrir que, aunque le hagas frente, ya siempre vivirás con miedo.

Hoy, lunes 9 de enero, la mayor parte de nuestros niños vuelven al cole después de dos semanas largas de vacaciones navideñas, y supongo que es inevitable que muchas madres afrontemos la jornada con sentimientos encontrados. En las puertas de los colegios, en mañanas como ésta, los rostros dibujan todo tipo de emociones, desde la tristeza llorosa al alivio indisimulado, pero en el fondo, cada cual con su realidad, sabemos que todos, ellos y nosotras, necesitamos en mayor o menor medida retomar la normalidad, el orden caótico del día a día, la rutina cotidiana de las cosas.

En mañanas como ésta, yo, que por deformación profesional no puedo evitar vivir enganchada a la radio, al Twitter y al telediario, no puedo evitar pensar en todos esos niños que hoy no irán a la escuela, en todas esas madres que afrontan este 2017 con la misma impotencia con la que despidieron 2016, porque, desgraciadamente, hay lugares en el mundo (demasiados lugares en el mundo), en el que no sólo nada cambia, sino que parece que ni siquiera tienen derecho, esos niños y esas madres, a encarar su lucha diaria con un poco de esperanza.

Aquí, en España, en la vieja Europa, en este oasis en el que, de vez en cuando, nos llevamos algún que otro susto colectivo, alguna que otra dolorosa sacudida, no podemos ni siquiera llegar a imaginarnos lo que tiene que ser vivir al otro lado del muro invisible que nos separa del horror verdadero, de la guerra perpetua, del infierno en la tierra.

Por eso no puedo evitar, en mañanas como ésta, sentir tan poca empatía ante alguna madre llorosa porque su niño o su niña vuelve al cole.

Aquí, pese a todo, somos unos privilegiados, y la mayor parte del tiempo vivimos como si no supiéramos que lo somos. Olvidando, en nuestro egoísmo y en nuestra inconsciencia, que deberíamos sentirnos agradecidos, infinitamente agradecidos, por cada nuevo día que nos levantamos de la cama.

Comentarios