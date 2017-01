Año Nuevo... Rebajas de Enero

Nuestro presupuesto no se ha recuperado aún de las fiestas navideñas y ya han arrancado las rebajas de enero. Comercios y grandes superficies de la Comarca llevan desde el pasado sábado registrando una gran afluencia de clientes que quieren hacerse con ofertas y descuentos en la que es la primera gran campaña de promociones del año. De ello hemos hablado hoy en nuestro espacio de emprendimiento y economía de Hoy por Hoy Campo de Gibraltar.



La campaña se presenta con buenas expectativas, pues según la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) los andaluces gastarán una media de 79 euros en estas REBAJAS DE ENERO. El incremento en relación al año anterior es de apenas el 0,73% debido, entre otros factores, a que cada vez se dispersan más las temporadas de descuentos y promociones –recordemos el Black Friday hace apenas mes y medio– o a las ventas por Internet, que presentan ofertas de manera constante a los usuarios…



Los que menos vamos a gastar este mes en los comercios somos los gaditanos: 61,63 euros por persona frente a los 98,80 euros de Almería, los 96,50 euros de Málaga o los 93 euros por persona de Sevilla… ¿En qué gastaremos más? Los datos del reporte de la Unión de Consumidores de Andalucía destacan en el caso de la provincia de Cádiz el textil, muy por encima de los calzados y complementos, las nuevas tecnologías o el hogar.



Seguro que más de uno de nuestros oyentes estará preguntándose que como puede ser que hubiera tanta gente y tantas colas para las cajas de los comercios el pasado sábado o ayer domingo si el incremento en relación a años anteriores no es especialmente destacable… Pues bien, un apunte: El fin de la Navidad y la llegada de los Reyes Magos nos ha llevado a muchos a devolver algún regalo que no era el que esperábamos.

Han pasado por el programa los responsables de las asociaciones de la pequeña empresa de La Línea, Lorenzo Pérez Periañez, y de Algeciras Paca Ríos, quienes se han mostrado especialmente satisfechos por la campaña de navidad, que se inició con el importado Black Friday, y las expectativas de estas rebajas que acaban de arrancar. Aunque cabe destacar un dato que aporta Lorenzo desde La Línea, la bajada en el poder adquisitivo de quienes trabajan en Gibraltar, como consecuencia de la caída de la libra por el anuncio del Brexit, algo que según Pérez Periañez, se ha dejado notar de manera especial en la ciudad.

También hemos contado con los consejos de la Unión de Consumidores y su portavoz Jesús Yesa y del presidente de la Asociación Andaluza de Comercio Electrónico Pedro Rodríguez López.

