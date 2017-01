Luís Rivera en la Clase Magistral del domingo en Las Palomas

Hoy ha pasado por el programa Luís Rivera, novillero con picadores, de profesión veterinario e hijo del ganadero Luís Rivera. El organizador de la Clase Magistral para Navidad con Amor, Miguel Ramos "Miguelete" ha dicho de Rivera que "no es un torero cualquiera, he tenido la suerte de verlo torear en su casa y me recordó mucho al maestro de Galapagar".

Luís Rivera tiene una pasión declarada su afición por los toros, pero ha sabido labrarse un futuro profesional como veterinario. "Siempre me ha gustado el mundo del toro que me inculcó mi padre. Ya estando en primaria en el colegio entré en la escuela taurina de Málaga hasta llegar a torear con picadores. Pero había una condición, llevar los estudios adelante para poder practicar mis diferentes aficiones".

Luís Rivera se ha mostrado muy satisfecho por poder colaborar con la campaña y este acto taurino que organiza cada año el maestro Miguelete. Rivera tiene claro que tal como están las cosas "mi prioridad en estos momentos es mi futuro laboral y profersdional, aunque siempre me queda la afición y los buenos amigos cvn quienes la comparto".

Luís Rivera debutó con picadores en la Plaza de Toros de Melilla el 31 de agosto de 2011 con novillos de la ganadería familiar de San Miguel junto a Francisco Benito y Sergio Flores.

