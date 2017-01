Guanyar es contrario a crear puestos de directores generales

Reacciones a la decisión del alcalde Gabriel Echávarri, de crear dos puestos de directores generales, en las áreas de Comercio y Fiestas. De momento uno de sus socios de gobierno, Guanyar, ya ha mostrado su postura contraria.

El vicealcalde Miguel Ángel Pavón ha explicado que dicha medida no encaja con el pacto de gobierno que en su día firmaron los tres partidos, PSOE, Guanyar y Compromís, respecto a los cargos de confianza ya que acordaron que hubiera menos asesores. No niega que los dos asesores de estas areas estén haciendo un gran trabajo, pero también otros de otras áreas gestionadas por los otros dos partidos y no han pedido que se conviertan en directores generales.

Además, reconoce Pavón que hubiera sido "deseable", dice, no haberse enterado por los medios de comunicación.

Falta por saber que postura tomará Compromís, que tiene que hablarlo en la próxima ejecutiva local del partido, que se celebrará esta semana, previsiblemente el miércoles.

Y oposición también en UGT y Comisiones Obreras a la iniciativa. Hablan de un importante incremento salarial cuando a ellos siempre se lo han negado en otros casos y a que se deben seguir ciertos pasos en su nombramiento.

Desde ambos sindicatos aseguran no entender que si se pueda llevar a cabo este cambio pero siempre les hayan negado la posibilidad de mejorar las condiciones de muchos trabajadores del consistorio que también están realizando un gran trabajo. Marisa Navarro es Secretaria General de UGT en el Ayuntamiento.

Sergio Casares, Secretario General de CCOO en el Ayuntamiento, se ha expresado en términos similares.

Además, la normativa exige que el proceso lleve unos pasos muy concretos. De momento esa figura, la del Director General, no existe en Alicante y debería crearse primero. Además el Ayuntamiento no las puede regular, solo el Gobierno central o la Generalitat y deben remitirse a lo que estas dos administraciones regulen.

El proceso, según el estatuto base del empleado público, de 2015, debe cumplir con unos requisitos de concurrencia, publicidad, procedimineto reglado con plazos y publicaciones y se supone, insisten desde los sindicatos, que debe basar la decisión final en el mérito y capacidad, con criterios objetivos aunque la decisión final que de en manos del alcalde.

En principio a esos puestos se pueden presentar funcionarios de carrera o personal laboral con categoría de Alta Dirección con experiencia contrastada en mérito y capacidad que sea demostrable.

Comentarios