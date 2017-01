El Principado no descarta prohibir el uso del coche para actuar contra la contaminación

La contaminación atmosférica sigue en el primer plano informativo en este inicio de 2017, con picos que en los últimos días han superado los valores máximos que establece la normativa medio ambiental española en varias de las estaciones de la red oficial del Principado, y en varios de los contaminantes medidos. Especialmente preocupantes son los niveles de benceno en la localidad ovetense de Trubia, donde el Principado impondrá medidas a la industria de la zona; y en Lugones, donde la contaminación por partículas superó la semana pasada durante 4 días consecutivos los niveles permitidos. Aún así desde la Consejería de Medio Ambiente se reafirman en la mejora de la situación y en que no ha habido una situación peligrosa para la población. En declaraciones a la Cadena SER Elena Marañón, la Directora General de Prevención y Control Ambiental, dijo este lunes que "esta ha sido una situación de días y días y días en los que la contaminación no se ha dispersado adecuadamente y lógicamente ha ido subiendo pero la situación cambiará con la meteorología". También ha recalcado que "no ha habido situaciones ni mucho menos de peligrosidad alta".

Sobre lo ocurrido estos días cabe destacar la situación de Lugones donde la contaminación por suspensión de partículas ha dado valores muy elevados superando los límites durante 4 días consecutivos, y donde este lunes continuaban por encima de lo establecido por la normativa española, que en el caso de las partículas menores de 10 micras (PM10) son de 50 microgramos por metro cúbico, llegando a picos de hasta 92. Ante esta situación el Principado y el Ayuntamiento de Siero han seguido por cuarto día regando las carreteras del entorno, una "medida eficaz pero no suficiente", según reconoce la directora de prevención y control ambiental, que apunta otras medidas a tomar como "disminución de los máximos de velocidad en las carreteras, prohibición del uso de coches, o potenciación del transporte público".

En cuanto a la localidad de Trubia en Oviedo la preocupación parte de los datos del benceno que la estación del lugar mide desde el pasado mes de julio, y que en lo tres últimos meses se han disparado, con picos de 77 microgramos por metro cúbico (límite legal en 5 de media anual) o triplicando incluso cuando está más bajo, como sucedió este lunes, con 17,2 microgramos por metro cúbico el límite permitido por la normativa española situado en 5 microgramos y multiplicando por 10 el europeo, que marca valores máximos de 1,7 para cumplir con la legalidad. A este respecto Elena Marañón evidencia que "lo que ocurre en Trubia no se puede consentir" y anuncia medidas que tendrán que implementar las industrias de la zona, y que se fijarán en una reunión este mismo jueves, reunión en la que participará también el Ayuntamiento de Oviedo.

En Trubia la población está muy preocupada, según el presidente de la Asociación de Vecinos, Toño Huerta, que indica que esta situación no es nueva y que si bien los vecinos no tienen nada en contra de industrias ubicadas en la localidad como Industrial Química del Nalón o Industrias Doy, pero que ambas deben ajustarse a la legislación medioambiental y tomar medidas para reducir la contaminación.

Asimismo los vecinos de Lugones también se muestran preocupados y creen que la industria también tiene mucho que ver en la calidad del aire de la zona. Cristian Álvarez, presidente de la Asociación vecinal Lugones Se Mueve cree que no solo el tráfico pesado que soporta la localidad sierense influye sino que son varios factores, incluyendo la actividad de varias empresas las que contribuyen a elevar la contaminación.

Según el Principado, a la espera de dar por válidas las estadísticas anuales, en 2016 todas las estaciones de la red oficial han cumplido con la normativa en todos los contaminantes, con la excepción de la de El Matadero de Avilés que ha vuelto a recordar que "es una estación que según el propio Ministerio de Medio Ambiente no cumple con los criterios de ubicación".

Al respecto el presidente de la Autoridad Portuaria avilesina, Santiago Rodríguez Vega insiste en la circunstancia de que "sólo la estación medidora del Matadero supera los límites recomendados pero, en ningún caso, sus registros reflejan la realidad medioambiental de la ciudad". Además Rodríguez Vega, no oculta su molestia al escuchar comparaciones entre la calidad del aire en Avilés respecto a otras zonas de España o del mundo como Pekín.

Por su parte, los ecologistas, acusan al Principado de falsear la realidad con "el discurso de que ha mejorado el aire que respiramos gracias a su gestión".

