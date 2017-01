Una nota de prensa el sábado por la tarde

El Gobierno Vasco va a proponer en el proyecto de presupuestos 2017 que la cuantía de la RGI deje de vincularse al salario mínimo y suba lo que el IPC del año anterior. Traducido. Hasta noviembre el IPC había subido un 1'1 por ciento, frente al 8 de incremento del SMI. Eso es lo que se ahorra Lakua con la decisión.

A la espera de las explicaciones de la consejera, me quedo con lo dicho el sábado por Egibar en Radio Euskadi: la RGI, argumentaba, debe crecer menos que el salario mínimo para no desincentivar la búsqueda de empleo. Si la distancia es mínima, puede llevar a algunos perceptores a no buscar trabajo. Es un debate interesante, que en medio mundo, en Finlandia ahora, se está planteando con la prueba de la renta básica universal.

Egibar pedía también que pensemos con detenimiento el asunto, porque se trata de mucho dinero: 490 millones al año, el 0,62 por ciento del PIB. No podría estar más de acuerdo. Los 120.000 vascos que viven de ella se merecen un debate serio, sereno. Por eso, no sé cómo interpretar que el Gobierno haya comunicado su decisión por una nota de prensa un sábado a primera hora de la tarde.

