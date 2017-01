Jornadas de Orientación para Rookies del Ladies European Tour en Sella Golf Resort & Spa

La Sella Golf Resort & Spa, en Dénia, sede de grandes torneos de carácter profesional y amateur, acogerá por tercer año consecutivo, entre el 18 y el 21 de enero de 2017, las Jornadas de Orientación para Rookies del Ladies European Tour, una iniciativa promovida por el Circuito Europeo Femenino Profesional con el objetivo de favorecer la adaptación de las nuevas jugadoras.

La Sella Golf y el Hotel Dénia Marriott, que albergaron en su momento tres ediciones consecutivas de la Copa de Europa Femenina –torneo celebrado con enorme éxito, integrado dentro del LET–, cuenta, según los responsables del Circuito Europeo Femenino, con unas instalaciones idóneas para desarrollar estas Jornadas de Orientación para Rookies, a las que acudirán durante tres días las golfistas que acceden por primera vez al LET a través de la Escuela de Clasificación y de las primeras posicionadas en el Ranking del LET Access Series, circuito satélite del Ladies European Tour.

El objetivo principal es aportar a todas ellas la información necesaria para que su adaptación al Tour sea lo más rápida y sencilla posible.

En el Programa de estas Jornadas de Orientación para Rookies del LET, denominado como ‘More tan a Tour’ (Más que un Tour) figura una charla con Marta Figueras-Dotti –profesional de gran prestigio, vicecapitana en la Solheim Cup 2017– y una sesión de coaching con los ciclistas profesionales del prestigioso equipo BMC, que asimismo coincidirán en esas fechas en La Sella Golf Resort & Spa.

Además, como colofón, se disputará un ProAm patrocinado por Natura Bissé –cuya inscripción se encuentra abierta–, destinado a que las golfistas locales tengan una grata experiencia con las nuevas profesionales.

Destacar que en 2016 participó en estas Jornadas de Orientación para Rookies del LET la golfista Leticia Ras-Anderica, formada precisamente en La Sella Golf.

