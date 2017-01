Para comenzar el año, carbón en San Lázaro

El denominado "síndrome postvacacional" compareció con toda su crudeza en la primera aparición (?) del Compostela en San Lázaro en este 2017. Los de Yago Iglesias parecieron no darse cuenta que debían retomar el campeonato de liga tras las fiestas navideñas y hasta que el Deportivo B no le propinó dos sonoros bofetones en modo de dos goles en dos minutos, no se enteraron de que había sonado el silbato poco antes. La puesta en escena no pudo ser más decepcionante, apática y desquiciante para los seguidores que decidieron desafiar al frío en San Lázaro y que pitaron a los suyos tras el bochorno que supuso ver a los blanquiazules deambular por el cesped, siempre a merced de un buen Depor B que fue más intenso y mejor en todas las facetas del juego.

El filial deportivista salió muy enchufado al partido y a los cinco minutos ya ganaba por dos goles, que a la postre fue el resultado final. En el minuto 2, en el segundo córner consecutivo, Lucas se levantaba en el punto de penalti por encima de todos y su remate picado daba en el larguero, el palo y adentro. Un testarazo sensacional al que Lucas no pudo llegar. Y en el 4, cuando el Compos aun no asimilara el tanto inicial, Blas ampliaba la diferencia. Encontró un espacio en el borde del área y sin pensárselo soltó un gran zurdazo que entró por la escuadra de la portería. Y ahí se acabó el partido, ya que en los 85 restantes, todo resultó intrascendete y pareció que los tres puntos había tomado ya camino hacia A Coruña sin esperar al pitido final.

Para colmo de males, cabe destacar que Recoba no pudo jugar ayer ya que sufrió una indisposición la noche anterior y siquiera pudo acudir a San Lázaro. Cierto es que el Compos ha perdido numerosos efectivos en las últimas fechas, como Julián, Cedrón o Mitogo, pero o llegan refuerzos que mejoren lo que hay en plantilla, o se avecina una recién iniciada segunda vuelta de calvario para los blanquiazules y su sufrida afición.

FICHA TÉCNICA

0- SD Compostela: Lucas; Saro, Cardeñosa, Taboada, Cabrejo; Ube (Make, m.73), Samu (Rubén, m.69); Mon, Tomás, Diego Rey (David Nogueira, m.32) y Santi Gegunde.

2- RC Deportivo B: Álex Cobo; Blas, Arnau, Lucas, Quique; Edu Expósito, Queijeiro; Pinchi (Hugo Rama, m.93), Manu Molina (Alex Corredera, m.92), Borja Galán; y Jardel (Borja Domingo, m.92):

Goles: 0-1: Lucas, min.2; 0-2: Blas, min.4.

Árbitro: Pastoriza Iglesias, colegio pontevedrés. Amonestó a Make, Cardeñosa, Rubén y Tomás, por los locales; y a Arnau y Pinchi, por los visitantes.

Incidencias: Partido de la vigésima jornada de liga de Tercera División disputado en el Estadio Municipal de San Lázaro ante 730 espectadores. Antes del pitido inicial, Julián recibió una camiseta firmada por todo el equipo y realizó el saque de honor.

