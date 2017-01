Víctor Soler: "Lucharé para defender mi inocencia, no he venido a la política por dinero"

Radio Gandia continua su ronda de entrevistas a los portavoces municipales para hacer balance del 2016. En esta ocasión hemos recibido al portavoz del PP en Gandia, Víctor Soler. Para el popular la gestión del pasado año, en el Ayuntamiento de la ciudad, no ha sido nada buena. De hecho asegura que el 2016 “ha sido un año perdido” por que el objetivo del ejecutivo, al que ha denominado “UTE de partidos", no ha sido otro que apartar al PP de las instituciones. Para el edil popular el Gobierno no tiene ni proyecto ni modelo político para la ciudad.

Hemos preguntado al portavoz del PP sobre su presunta implicación en el Caso Púnica y las últimas noticias sobre informes policiales que apuntan, aún en la fase de instrucción del caso, que Soler fue en Gandia el mediador entre el “conseguidor” del trama Púnica, Alejandro de Pedro.

Víctor Soler ha indicado que afronta este asunto “con tranquilidad aunque con la preocupación lógica”, y asegura que él “sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho”. El popular ha manifestado que "voy a luchar por defender mi inocencia y honorabilidad, yo no he venido a la política para ganar dinero sino por vocación de servicio público”. Soler ha señalado que está deseando que acabe la instrucción del caso para poder defenderse, y aclarar ciertas informaciones que a su juicio “no son correctas”.

Víctor Soler se ha pronunciado sobre su presunta implicación en la trama Púnica precisamente en el día en que el periódico digital “Valencia Plaza” asegura que el juez que instruye esta causa, Eloy Velasco, solicitará en los próximos días la investigación de Víctor Soler, presidente de los populares en Gandia y diputado en Les Corts por este asunto.

Según la información que publica este medio, el magistrado envió a mediados de diciembre a Les Corts un suplicatorio solicitando que la cámara valenciana acreditara la calidad de aforado de Víctor Soler. A finales de la semana pasada llegaba la respuesta a la Audiencia Nacional de manera que el juez Velasco ya puede solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que investigue a Víctor Soler por su presunta relación con la trama Púnica.

El magistrado ha tomado esta decisión tras el último informe emitido por la UCO en la que los agentes interceptaron supuestas conversaciones de whatsapp entre el ahora presidente del PP de Gandia y el conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, que realizaba tareas de reputación online para el ex alcalde de Gandia, Arturo Torró.

En estas conversaciones, el diputado popular le pide a De Pedro poder sustituir por alguien de su confianza a la periodista, que trabajaba en uno de los diarios digitales, que la trama tenía repartidos por varias comunidades y que según Soler, perjudicaba al PP de Gandia, entonces en el gobierno. En otras conversaciones interceptadas, De Pedro le preguntaba cuándo le iba a pagar el Ayuntamiento de Gandia el dinero que le debía en publicidad en sus periódicos, a lo que Soler le señalaba que ese asunto no dependía de él.

