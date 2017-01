Es dobla el nombre de treballadors contractats per ETT

El 2009 hi havia 15.707 persones contractades via ETT a les comarques de Girona i el 2015, les últimes dades tancades, eren 29.947, segons la Generalitat.

Aquesta gent van firmar gairebé 50.000 contractes. Això vol dir que, de mitjana, cada treballador firma més d'un contracte a l'any.

La reforma laboral va entrar en vigor el 2012 però el salt principal de contractació mitjançant aquest mètode, a Girona, s'ha donat els dos últims anys, amb un augment de 10.000 treballadors.

El secretari general de Treball, Josep Ginesta, diu que, en molts casos, s’està utilitzant l’ETT d’una manera perversa per evitar haver de fer contractació directa.

Pel secretari d'acció sindical de CCOO, José Cachinero, per revertir aquesta tendència és imprescindible derogar la reforma laboral.

Cachinero diu que, mentre a Europa s'utilitzen les ETT per contractar mà d'obra molt especialitzada, aquí la majoria de contractes són per feines temporals del sector serveis i la indústria també utilitza aquesta formula per fer front a demandes puntuals de producció.

